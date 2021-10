Laitapuolustaja Tuija Hyyrysellä on tiistaina tehtävänään pimentää Irlannin tähtilaituri Katie McCabe.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue palaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen Helsingin Olympiastadionille. Viime vuosina karsintapelejään muun muassa Vaasassa, Turussa ja Töölön jalkapallostadionilla Helsingissä pelannut Helmarit pääsee nyt vihdoin kokemaan uudistetun Olympiastadionin nurmen.

”Muisteltiin tuossa, että ollaan pelattu täällä viimeksi 2013, niin onhan siitä jo aikaa. On tämä semmoinen pyhättö, ja makea paikka olla ja pelata. Treenejä on odotettu tosi paljon, että päästään aistimaan tunnelmaa. Nurmi näytti olevan huikeassa kunnossa”, puolustaja Tuija Hyyrynen sanoi maanantain lehdistötilaisuudessa.

Oikeana laitapuolustajana pelaavan Hyyrysen rooli on valtava tiistain MM-karsintapelissä Irlantia vastaan. Hänen vartioitavanaan on vasemmalla laidalla viihtyvä Katie McCabe. Laituri on tehnyt Englannin Superliigassa Arsenalille viidessä pelissä kolme maalia ja syöttänyt toiset kolme.

”Hän on joukkueen avainpelaajia. Hänellä on hyvä vasen jalka ja hän on vahva erikoistilanteissa. Hyökkäysvoimainen ja kaikin puolin hyvä pelaaja”, Hyyrynen kuvaili.

Viime kaudella Superliigaa pelasivat Suomen laitapuolustajista Emma Koivisto ja Nora Heroum. Juventus-pelaaja Hyyrysen mukaan ajatuksia on vaihdettu ja McCaben kikat ovat tiedossa.

”Totta kai on hyvä, kun meitä pelaa ympäri maailmaa, niin voi aina kysyä vinkkejä. Vinkkejä on saatu ja varmaan käydään vielä enemmänkin läpi”, Hyyrynen sanoi.

Suomi on aloittanut MM-karsinnat tuloksellisesti juuri niin kuin piti. Syyskuussa Suomi voitti Turussa Slovakian 2–1 ja haki viime torstaina Georgiasta vierasvoiton 3–0. Pelillisesti esitys Turussa jäi aavistuksen tasapainottomaksi, eikä heikko Georgia tarjonnut todellista vastusta Tbilisin kuoppaisella nurmikentällä.

Irlanti aloitti oman karsintaurakkansa torstaina 0–1-kotitappiolla lohkon ennakkosuosikille Ruotsille. Kotiottelu Irlantia vastaan on yksi Suomen karsintaurakan tärkeimpiä.

”Ruotsi on ehkä se lohkon kovin joukkue, joten MM-kisoihin päästäkseen tämä peli on melkein voitettava. Tasapelinkin jälkeen kaikki on vielä mahdollista, mutta minulla ja joukkueella on voitto mielessä.”

Suomen joukkueessa suurin kysymysmerkki on keskikenttäpelaaja Eveliina Summasen vointi. Helmareiden edellisistä 20 maaottelusta Summasen nimi on kirjattu avauskokoonpanoon 19 kertaa. Summanen loukkasi päätään Georgia-ottelussa ja otettiin varotoimenpiteenä vaihtoon jo ensimmäisen jakson aikana.

”Hän sai pienen päävamman kulmapotkutilanteessa, mutta on nyt kunnossa”, Suomen päävalmentaja Anna Signeul kertoi.

Toppari Natalia Kuikka puuttui Suomen kokoonpanosta Georgia-ottelussa. Maanantain valmistavien harjoitusten medialle avoimessa osuudessa sekä Kuikka että Summanen lämmittelivät normaalisti muun joukkueen mukana.

Suomi–Irlanti Olympiastadionilla tiistaina kello 18.15. TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä kello 18 alkaen.