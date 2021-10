Liverpool nöyryytti Manchester Unitedia lukemin 5–0.

Manchester Unitedin tähtipelaaja Cristiano Ronaldo jäi muun joukkueen tapaan täysin Liverpoolin jalkoihin jalkapallon Englannin Valioliigan huippuottelussa sunnuntaina.

Liverpool nöyryytti Unitedia Manchesterissa kotiyleisön edessä murskaamalla isännät lukemin 5–0.

Ottelun tähti oli egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah, joka osui kolmesti. Hattutemppu oli ensimmäinen Valioliigassa vierasjoukkueen pelaajan tekemä Old Traffordilla.

Jos maalikooste ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ronaldon näkyvin hetki nähtiin juuri ennen taukoa Liverpoolin johtaessa 3–0.

Hän sai pystysyötön rangaistusalueen sisään, muttei onnistunut ohittamaan vastaan tullutta maalivahtia Alisson Beckeriä.

Jatkotilanteessa Ronaldo kaatoi Liverpoolin Curtis Jonesin päätyrajan tuntumassa. Pallo jäi Jonesin alle, ja Ronaldo potkaisi sitä voimalla vihellyksen jälkeen vasten Jonesin alavatsaa.

Ottelun erotuomari Anthony Taylor tarkisti tilanteen videolta ja antoi lopulta Ronaldolle varoituksen.

Portugalilaishyökkääjä kommentoi peliesitystä ottelun jälkeen Instagramissa, mutta omaa epäurheilijamaista käytöstään hän ei maininnut tai pyytänyt anteeksi.

”Joskus tulos ei ole se, jonka vuoksi taistelemme ja jonka haluamme. Tästä voi syyttää vain meitä, ei ketään muuta”, Ronaldo kirjoitti.

”Fanimme olivat jälleen kerran upeita jatkuvalla kannustuksellaan. He ansaitsevat paljon parempaa, ja meidän tehtävämme on tuoda sitä. Ja sen aika on nyt.”

Ensimmäinen mahdollisuus kasvojen pesuun tulee lauantaina, kun seitsemäntenä Valioliigassa oleva ManU kohtaa pisteen edellä olevan Tottenhamin vieraskentällä.