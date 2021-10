Porin Yleisurheilua edustava Mbacha aikoo ensi vuonna SM-kisoihin.

Pori

Lauantaina juostu Porin Kuntoilijoiden järjestämä Yyteri- maraton kilpailtiin koleassa syyskelissä. Ykköspalkinnon pokkasi kamerunilainen Eric Mbacha.

Yyteri-maraton järjestettiin poikkeuksellisesti vasta loppusyksystä. Koronasäädösten takia myöhästynyt kilpailu juostiinkin hyvin rapsakassa, likimain nollakelissä. Normaalisti tapahtuma on järjestetty keväällä

Porin Yleisurheilua edustava Eric Mbacha, 38, on ollut tällä kaudella kovassa vedossa. Yyterissä hän voitti näytöstyyliin ajalla 2.22.19. Hän voitti toiseksi tulleen Kalevankiertäjien Antti Järvenpään yli 20 minuutilla. Kolmanneksi sijoittui Porin Yleisurheilun Aaro Mattila.

Vain kolme viikkoa sitten Mbacha juhli Helsinki City Maratonin voittoa, joten valmistautuminen tähän kisaan oli lyhyt.

”Kyllähän se edelleen hieman tuntui. Ottaen tämän huomioon olen erittäin tyytyväinen aikaani, mutta tiedostan, että pystyn vieläkin parempaan.”

Vuonna 2019 pakolaisena Kamerunista Suomeen tullut Mbacha totesi, että juoksu sujui ongelmitta ja oli jopa helpon tuntuista.

”Sulavaa menoa alusta loppuun. Juoksin koko matkan yksin, joten ei siinä paljon tarvinnut ajatella, sen kuin painoi menemään. Yksinkertaista”, hän naurahti.

Tulevaisuuden suunnitelmatkin ovat hyvin selvillä, mutta sitä ennen on vuorossa ansaittu lepo.

”Ensi vuonna aion osallistua SM-kisoihin. Suomen passini on jo valmistelussa sitä varten. Ja aikaa yritetään totta kai parantaa.”

”Nyt on kuitenkin levon aika, sillä talvi on tulossa, ja vuosi on ollut rankka.”

Tapahtuma itsessään oli onnistunut. Reittisuunnittelu oli toteutettu järkevästi ja kilpailukeskuksessa Yyterin leirintäalueella oli kylmästä säästä huolimatta lämmin tunnelma. Paikallaolijoita muonitettiin perinteiseen tapaan hernekeitolla.

Porin Kuntoilijoiden puheenjohtaja Kari Virtanen oli tyytyväinen lopputulokseen, vaikka se paljon työtä vaatikin.

"Neljä päivää täytyi pitää lomaa arkityöstä tämän takia. Tänäänkin saavuin tänne jo neljältä aamuyöstä. Lupa-asiat ovat aina oma prosessinsa, ja siihen päälle vielä kaikki muu järjestely ja informointi.”

”Meillä oli kilpailijoita kaikki sarjat huomioiden yhteensä 360. Pisimmillään jopa Kainuusta saakka.”