Vasta myöhemmin totuus valkeni: olin ollut keskellä farssia ja kaaosta, kirjoittaa Aapeli Nevala.

Tulin lähes kahden vuoden tauon jälkeen Huuhkajien otteluun pari viikkoa sitten lauantaina. Edellisen kerran olin paikan päällä EM-kisapaikan varmistaneessa Liechtenstein-voitossa. Välissä on ollut pandemiaa, miehille historiallisia EM-kisoja ja 300 miljoonan euron valmistunut stadionremontti, jonka yhteydessä valmistui uusi uljas WC-maailma.

Kokemus oli kuitenkin tuttu – turpaan tuli, ja poistuimme stadionilta päätä pyöritellen viileähkössä lokakuisessa illassa. Vessoihinkaan ei kuulemma päässyt, mutta eihän sitä ikinä.

Vasta myöhemmin totuus valkeni: olin ollut keskellä farssia ja kaaosta. Sisäänpääsy stadionille – vaikeaa, vessajonot – täysin tukossa, baarijonot – jumissa. Kaaos oli omalta osalta mennyt täysin ohi, mutta koin itseni selviytyjäksi.

Jos jumitut usein stadionin vessa-, baari- tai sisäänpääsyjonoihin, olet mahdollisesti käynyt aina urheilutapahtumassa väärin. Jaan nyt olympiastadionin veteraanina vinkit, joilla selviät paikassa kuin paikassa.

Vinkki 1: aika haltuun. Kentällä selviytyvät yleensä parhaiten ne pelaajat, jotka hallitsevat tilaa ja aikaa. Sama pätee katsomoon. Ainoa tapa varmistaa koko ottelun näkeminen, on tulla paikalla ajoissa. Siis todella ajoissa.

Kun välimatka tapahtumapaikalle kasvaa, epävarmuus saapumisajasta lisääntyy. Porista Helsinkiin suuntautuva ottelumatka vaatii enemmän puskuria kuin matka Kuukkarista Musaan. Tällöin aikaa yksinkertaisesti varataan lisää.

Joskus päädytään kolistelemaan hallin lukittuja ovia tai stadionin lukittuja portteja. Olen ollut Korisliigan finaaleissa paikalla ennen pelaamaan tullutta Jukka Matista. Tuo on ainoa asia, jonka muistan pelistä vielä melkein 15 vuoden jälkeen.

Myös pelistä lähtöön varataan aikaa – ottelusta ei kuulu poistua ennen päätösvihellystä.

Vinkki 2: ole realisti. En ole koskaan ymmärtänyt tarvetta käydä oluella futismatsin puoliajalla. Jalkapallo-ottelun puoliaika kestää 15 minuuttia. Vartissa ei ehdi edes lämmittää uunissa maksalaatikkoa, saati sitten jonottaa ja nauttia kisajuomaa, jota ei saa viedä katsomoon.

Ja vaikka saisi, on sekin uhka. Ahtaassa tilassa mämmikourainen härmäläinen sössii helposti nesteen naapurin niskaan, jolloin yhden epäolennaisen hetken kiusallisuus jättää alleen koko ottelunautinnon. Janon ehtii sammuttaa pelin jälkeen.

Vinkki 3: tähtää korkealle. Futismatsin pituus puoliaikoineen on alle kaksi tuntia. Lääkärikirja Duodecimin Tiheävirtsaisuutta käsittelevän artikkelin mukaan ”tavallisissa oloissa virtsaamisen tarve tulee noin 3-5 kertaa vuorokaudessa”.

Koko pelin pidätys voi kuulostaa kovalta tavoitteelta, mutta on mahdollista. Hyvällä valmistautumisella suuri osa aikuisista kykenee selviämään jalkapallo-ottelusta ilman vessakäyntiä. Tällöin myös vessatilaa vapautuu sitä eniten tarvitseville.

Dudecimin artikkelin 3–5 käyntiä 16 tunnin valveillaoloaikana tarkoittaa noin yhtä vessakäyntiä neljässä tunnissa. Tähän on toki useita tavallisia poikkeuksia, mutta artikkelin mukaan yleisin syy tihentyneelle tarpeelle on runsas nesteen nauttiminen – sitä on helppo kontrolloida.

Vinkki 4: tunne omat arvosi. Jos avausmaalista myöhästyminen ei haittaa, pelipaikalle voi toki tulla viisi minuuttia ennen avausvihellystä. Jalkapallo-ottelussa tämä voi tarkoittaa koko ottelun ratkaisun menettämistä. Mitä vähämaalisempi laji, sitä isompi riski jäädä paitsi ratkaisusta.

Joka tapauksessa jonot porteilla, vessoissa ja baarissa ovat sääntö riippumatta siitä, onko remonttiin käytetty 300 tai 300 miljoonaa euroa. Ne eivät voi aina yllättää.