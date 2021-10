Porin T75:ssä on luvassa hienoja kaksinkamppailuja. Ne kulminoituvat illan päälähtöihin.

Suomenhevosten Satakunta-ajossa ikäluokan hallinnasta koko kauden kiistelleet Siirin Valtsu ja V.G.Voitto ottavat jälleen kerran yhteen. Uransa 15 startista peräti 13 voittanut Siirin Valtsu johtaa V.G. Voittoa keskinäisissä kohtaamisissa voitoin 6–3, mutta tässä huomion arvoista on se, että V.G. Voitto on kolmessa viime keskinäisessä kohtaamisessa ollut vahvempi.

Tällä hetkellä orien voimasuhteet ovatkin hyvin tasaiset ja sattumalla sekä juoksunkululla on iso rooli. En usko lähdön muiden hevosten riittävän näille kahdelle hurjalle.

Jokseenkin samanlainen asetelma on tarjolla viidentenä kohteena juostavassa St. Legerissä. Tässä An-Dorra ja Magical Princess erottuvat niin selkeästi muista, että niiden varmistamiseen ei pelimielessä ole syytä.

Tässä parissa keskinäiset paremmuudet samoissa lähdöissä ovat An-Dorran hyväksi 10–6; silti molemmat kuitille mukaan. Illan kolmantena duellina näen toisen kohteen Jokivarren Kunkun ja Morisonin kohtaamisen.

Kierroksen varmaksi valitsen päätöskohteen Amazing Warriorin. Ruuna on niin hurjaluokkainen hevonen (uran voittoprosentti 48 prosenttia), että kaiken ollessa kohdillaan sen kuuluu aina pärjätä nykyisissä lähdöissään. Ainakin vihjeen laadintahetkellä Amazing Warriorin peliosuus on selkeästi liian alhainen (36 prosenttia). Oma arvioni sen voitolle on likemmäs joka toinen kerta.

T75-vihjesysteemi: 4,9,5/2,5/1,14,10,16,11,3,4,5,15/12,11/1,3/2,5,9,3/3 Amazing Warrior. Systeemin hinta 43,20 euroa.