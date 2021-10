Räikkösen mielestä esimerkiksi motocrossa on usein pelottavampaa kuin F1-autolla kisaaminen.

Formula ykkösten Alfa Romeo -tallin suomalaiskuski Kimi Räikkönen palaa viikonloppuna F1-kuskina viimeisen kerran Austiniin Yhdysvaltoihin, jossa hän voitti F1-osakilpailun vuonna 2018. Se on hänen viimeisin ja todennäköisesti viimeinen osakilpailuvoittonsa.

Formula1.com kysyi Räikköseltä, millä hän korvaa adrenaliinipiikin, jonka F1-kisaaminen tuo. Vastaus oli jokseenkin taattua Räikköstä.

”En usko, että minun pitää korvata sitä. Teemme erittäin normaalia asiaa, ainakin minun mielestäni. Olen tehnyt tätä monia vuosia, joten se ei ole sen kummempaa kuin auton ajaminen muutenkaan”, Räikkönen totesi.

”Luonnollisesti jos tulee jotain kamppailua tai joutuu radalla väärään paikkaan, nopeuden tuntee, mutta luulen, että monet muut asiat, joita teen, ovat paljon pelottavampia monellakin tapaa.”

Räikköseltä tivattiin tarkennusta, mitä jännittäviä asioita hän tekee F1-kisaamisen ulkopuolella.

”Kotona lasten kanssa voi olla melko jännittävää”, Räikkönen lohkaisi.

”Yritän ajaa motocrossia aina kun ehdin, ja se on useammin pelottavampaa kuin täällä [F1:ssä]. F1 on erittäin normaali asia meille. Onko se jännittävää? Mikä on jännittävää? Kun on ollut pidempi tauko, F1-auto tuntuu nopealta, mutta sitten siitä tavallaan tulee normaali asia.”

Räikkönen totesi, että Austiniin on mukava palata ja muistella viimeistä voittoa, mutta kun harjoitukset alkavat perjantaina, se jää taka-alalle.

”Kun pääsee autoon, sillä [voitolla] ei ole merkitystä. Tiedämme, että meidän täytyy tehdä kaikki hyvin, jos haluamme saada jotakin kilpailusta.”