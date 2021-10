Latvialainen pelintekijä Elvita Dolotova saattaa toipua jo sunnuntaiseen Nurmo-peliin.

LP-Vampulan liigajoukkue joutui keskiviikkoiseen kotiotteluun ilman ykköspassariansa Elvita Dolotovaa.

Latvialainen pelintekijä loukkasi kätensä edelliskerroksen ottelussa Kuusamon Pallo-Karhuja vastaan.

Vaikka Pipsa Roivainen hoiti ruutua kaikella kunnialla, Dolotovan poissaolo jätti luonnostaan ison aukon kentälle.

Liian ison: Vampula jäi Suomen mestarin LP Viestin jalkoihin lukemin 0–3 (21–25, 16–25, 23–25).

Huittislaisjoukkue sai parhaat saumansa kolmannessa erässä karattuan jo 19–15-johtoon, mutta kovissa peleissä karaistunut salolaisjoukkue nousi väkisin rinnalle ja ohi.

”Vampula tuli kolmanteen erään tosi hyvin ja puolusti hienosti. Onneksi selviydyimme hankalasta tilanteesta”, illan ykköshahmo Iina Andrikopoulou kuvaili.

Andrikopoulou kuritti entistä seuraansa kovalla saldolla 19/+16.

”Huittisiin on aina kiva tulla. Tämä on entinen kotisalini – ja paikalla on joka kerta paljon tuttuja”, Andrikopoulou tuumi.

Vampulan pistetehtailu jäi pitkälti Cassidy Bairdin (12) ja Marika Välimäen (12) varaan. Sentteri Laura Laukkanen jatkoi vahvoja esityksiään.

”Meillä oli paljon hyviä hetkiä, mutta hukkasimme fokuksemme liian helposti vahvojen vaiheiden jälkeen. Meidän on opittava, miten menetetyn pisteen jälkee pitää toimia”, Vampulan valmentaja Ziga Kos summasi.

Vampulan liigaurakka jatkuu sunnuntaina kotipelillä Nurmon JymyVolleyta vastaan.