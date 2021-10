Viime kaudella Meea Lehtinen teki lyödyissä juoksuissa oman yhden kauden ennätyksensä.

Rauma

Feran kokenein pelaaja Meea Lehtinen nähdään raumalaisjoukkueessa myös ensi kesänä.

Fera kertoi Lehtisen jatkosta Facebook-sivuillaan.

Viikon päästä 29 vuotta täyttävä Lehtinen on pelannut Superpesiksen runkosarjassa 217 ottelua. Hän on voittanut urallaan kuusi SM-mitalia, kaksi hopeaa ja neljä pronssia. Raumalla hän on voittanut yhden pronssin. Muut mitalit ovat tulleet kasvattajaseura Pesäkarhuissa. Superpesiksessä Lehtinen on nähty lisäksi Turku-Pesiksen riveissä.

Porilainen oli viime kaudella Feran lyöntitilaston kakkonen. Hän teki oman yhden kauden ennätyksensä 30 lyödyllä juoksulla.