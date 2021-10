Pinja Arbelius teki joensuulaisten kanssa vuoden sopimuksen.

Joensuun Maila vahvisti Satakunnan Kansan jo aiemmin uutisoiman Pinja Arbeliuksen siirron Pohjois-Karjalaan.

Arbelius teki JoMan kanssa vuoden sopimuksen.

Arbelius, 21, löi Pesäkarhuille mestaruuden varmistaneen juoksun. Joensuuhun Pesäkarhujen kasvatti lähtee hakemaan suurempaa roolia myös ulkopelistä. Viime kauden alussa Arbelius pelasi saman syyn vuoksi lainalla Rauman Ferassa, mutta siirtoajan lopussa Pesäkarhut otti hänet takaisin Poriin.

"Uskon uuden seuran olevan tässä kohtaa uraani paras ratkaisu kehityksen kannalta. JoMa oli siihen paras vaihtoehto niin pesäpallon kuin muunkin elämän kannalta”, Arbelius perusteli siirtoaan seuran nettisivuilla.

Arbeliuksella on takanaan 59 pelattua ottelua Superpesiksessä. Niissä hän on lyönyt 4+79 juoksua sekä 149 kärkilyöntiä.

”Ensi kauden tavoitteeksi olen asettanut henkisen kasvun niin kentällä, mutta vielä enemmän urheilijana kentän ulkopuolellakin. Myös itseni vakiinnuttaminen Superpesiksen ulkopeliin on isossa osassa Joensuuhun tulemisessa.”

JoMan naisten joukkueen kokoamisesta vastaa seuran urheilutoimenjohtaja Sami Österlund. Juuri Österlund houkutteli aikoinaan ex-pesäpalloilija Seppo Arbeliuksen tyttären lajiin ja Pesäkarhuihin.

”Pinjassa on potentiaalia. Hän on jo lunastanut sitä, mutta nyt pitääkin ottaa vielä yksi steppi ylöspäin. Pinja on lyönti- ja heittovoimiltaan yksi sarjan parhaimmista”, Österlund hehkutti.

”Tunnemme pitkältä ajalta ja tiedämme, mitä hänen pelaamisestaan on mahdollisuus saada. Hän voi olla käänteentekevä pelaaja tuleville kausille.”

Pesäkarhut aloittaa tulevan joukkueensa julkaisut perjantaina kello 15 Satakunnan Kansan suorassa lähetyksessä. Ensimmäisessä tilaisuudessaan mestariseura esittelee ensi kauden pelinjohtonsa.