Yhden yhtiön hallitsemasta monopolivaltiosta ponnistaa syksyn yllättäjäjoukkue – Paikka, jossa aika on pysähtynyt

Mestarien liigaa pelataan ensimmäistä kertaa valtiossa, jota ei virallisesti ole olemassa. Transnistrian Tiraspol on eurojalkapalloilun ykköskilpailussa toistaiseksi voittamaton vyöhyke.

Helsinki

Jalkapallon miesten Mestarien liigassa on kahden ottelukierroksen jälkeen kuusi puhtaan pelin joukkuetta. Juventuksen, Bayern Münchenin ja Liverpoolin kanssa samaan joukkoon kuuluu D-lohkon kärkijoukkue Sheriff Tiraspol. Mestarien liigan ensikertalainen voitti avauskierroksella kotikentällään Shahtar Donetskin 2–0 ja yllätti toisella kierroksella espanjalaisjätti Real Madridin vieraskentällä 2–1.

Moldovassa sijaitseva Tiraspol on Neuvostoliiton hajottua itsenäiseksi julistautuneen Transnistrian pääkaupunki. Yksipuolinen itsenäisyyden julistaminen on jättänyt Transnistrian omaan nojaansa, sillä yksikään valtio ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä. Mestarien liigaa pelataan ensi kertaa tällaisessa de facto -valtiossa.

BBC kuvaili syyskuussa artikkelissaan Transnistriaa paikaksi, jossa aika on pysähtynyt.

– Ei se ole edes hirveän liioiteltua, naurahtaa Helsingin Jalkapalloklubin keskikenttäpelaaja Sebastian Dahlström.

Dahlström on yksi niistä harvoista suomalaisista, jolla on omakohtaista kokemusta arjesta Transnistriassa, jonne Suomen ulkoministeriö ei suosittele turisteja matkustamaan. Dahlström pelasi Sheriffissä vuoden 2020 alusta kuluvan vuoden alkukevääseen asti.

Sheriff omistaa kaiken

Nykyään HJK:ta edustava Sebastian Dahlström edusti Sheriffiä reilun vuoden.

Tiraspolilaisjoukkueen omistaa megayhtiö Sheriff. Sen vapaasti suomennettu motto "aina kanssasi" tarkoittaa sitä Transnistriassa melko kirjaimellisesti.

– Jos lähdetään siitä, että kaikki ruokakaupat ja huoltoasemat ovat Sheriff-nimisiä, niin kertoohan se siitä, että yhtiöllä on valtava asema sillä alueella ja sitä kautta futisjoukkueella on iso asema, Dahlström avaa.

Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä maista, mutta Sheriff-yhtiöllä rahaa riittää. Jalkapalloseuran treenikeskus on toinen maailma muun kaupungin seassa.

– Kun lähti oman asuinalueen tai treenikeskuksen porteista ulos, niin maisema vaihtui aika paljon. Vähän kuin olisi mennyt ajassa taaksepäin, Dahlström kuvailee.

Transnistrialla on muun muassa oma poliisi, valuutta ja puhelinverkko. Näennäisesti Sheriffistä irrallisella puolueella on valta-asema Transnistrian hallinnossa. BBC:n mukaan alueen mainetta tahraavat korruptio, järjestäytynyt rikollisuus ja salakuljetus.

Tiraspolissa talojen seinissä on sirppi- ja vasarasymboleita. Hallintorakennuksen edustalla on valtava Leninin patsas. Transnistria on maa maan sisällä.

– Ehkä siellä jotenkin hämmästytti se, että Moldovan sisällä on oikeasti raja ja rajavartiosto. Oikeasti ei ole menossa mihinkään toiseen maahan, mutta siinä onkin raja ylitettävänä, Dahlström pohtii.

Resurssit kunnossa

Tiistaina Sheriff pyrkii jatkamaan voittoputkeaan vierasottelussa milanolaista Interiä vastaan. Dahlströmin mukaan on luonnollisesti yllätys, että Sheriff pelaa Mestarien liigaa tai voitti Real Madridin. Edellytyksiä menestykselle kuitenkin on.

– On se ainakin Eurooppa-liigan tasoinen joukkue ja menestys ruokkii itseään. Siellä on hyviä pelaajia, resurssit kunnossa ja varmaan aikamoinen flow päällä. Siihen peilaten ei ole yllätys, että menee noinkin hyvin, Dahlström tuumii.

Dahlström myöntää miettineensä, että hän voisi nyt olla osa Mestarien liigan syksyn sensaatiota, jos ura olisi jatkunut seurassa koko kaksivuotisen sopimuksen.

– Totta kai olen miettinyt, ihmisiähän tässä ollaan. Eihän sitä voi olla miettimättä. Mutta tiedän, että tekemäni ratkaisu oli hyvä ja olen edelleen sillä kannalla, enkä ole missään nimessä ollenkaan katkera. Ennemminkin iloinen heidän puolestaan, Dahlström sanoo.