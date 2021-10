”Jos olisin ministeri ja Suomen hallituksessa, olisin kiinnostunut nimenomaan ulkomailta tulevista rahoista.”

”Se olisi uutta rahaa. Nyt pyörittelemme samoja rahoja taskusta toiseen.”

Näin sanoo Kari Rajainmäki, joka on työskennellyt 20 vuotta ammattimaisena urheiluvedonlyöjänä ja tuntee eurooppalaisen rahapelikentän läpikotaisin.

Edunvalvonta on tullut tutuksi luottamustoimen kautta. Rajainmäki on Suomen Urheiluvedonlyöjät ry:n puheenjohtaja, ja järjestön edustajana hän on ollut antamassa lausuntoja arpajaislain uudistusehdotukseen.

Rajainmäki on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri. Hän sanoo yrittävänsä suhtautua arpajaislain uudistukseen faktapohjalta ja ammattivedonlyöjän viileydellä.

Näkemys on selkeä: hallituksen ehdotus on ”täysi komedia tai farssi”.

Arpajaislakia muutettiin edellisen kerran vuonna 2016, kun Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto fuusioituivat yhdeksi valtion peliyhtiöksi.

Uuden remontin suunnittelu alkoi pian fuusion jälkeen.

Viime aikoina poliitikot ovat perustelleet arpajaislain uudistustarvetta peliongelmien vähentämisellä.

Peliongelmien pahimpia aiheuttajia ovat kauppoihin ja huoltoasemille sijoitetut pelikoneet sekä verkossa pelattavat automaatit.

Peliongelmista kärsiviä auttavan Peluurin vuosiraporttien mukaan verkossa pelattavat automaatit aiheuttivat jo 2019 enemmän ongelmia kuin pelikoneet.

Hallituksen esityksen mukaan kaupoissa, huoltoasemilla ja baareissa saa tulevaisuudessakin olla runsaasti pelikoneita, joskin määrää on vähennetty.

Syy pelikoneiden asemaan on ilmeinen: ne vastaavat isosta osasta valtion rahapeliyhtiön Veikkauksen tuotosta, josta ministeriöt jakavat tukiaan sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön järjestöille eli edunsaajille.

Rajainmäen mukaan pelihaittojen vähentäminen onkin valtion rahapelipolitiikassa toissijaista. Hänen mukaansa Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa rahapelipolitiikkaa suunnitellaan edunsaajien kautta.

”Ongelma syntyi, kun rima Veikkauksen tuloutuksessa asetettiin aikoinaan liian korkealle, jopa miljardiin euroon. Mutta ei Veikkaus ole mikään rahakone. Se pyörittää vain suomalaisten rahoja paikasta toiseen.”

” ”Ei Veikkaus ole mikään rahakone.”

Suomalainen rahapelikeskustelu on keskittynyt viime vuosina Veikkauksen pelikoneiden ympärille.

Rajainmäen mukaan koko arpajaislain uudistushanke on ollut vinossa alusta alkaen.

Muita vaihtoehtoja rahapelien järjestämiseksi, kuten Ruotsin ja Tanskan kaltaista lisenssimallia, ei Suomessa edes tutkittu. Sen sijaan Veikkauksen edunsaajien eli pelituotoista hyötyvien näkemyksiä kuultiin laajasti.

”Karkeasti puolet lausunnon lakiesitykseen antaneista on edunsaajia. He eivät tiedä rahapelimaailmasta juuri mitään.”

Rajainmäki edustaa muutamaa sataa ammatikseen urheiluvedonlyöntiä tekevää suomalaista.

Hän päätyi alalle ikään kuin harrastuksen kautta 20 vuotta sitten. Nimeä urheiluvedonlyönnissä oli kertynyt sen verran, että lontoolainen Smartodds -vedonlyöntisyndikaatti värväsi hänet palvelukseensa.

Diplomi-insinöörin työt Outokummun palveluksessa saivat jäädä. Ensin Rajainmäki työskenteli kotoa, ja sitten koko perhe muutti Lontooseen, jossa vierähti noin kolme vuotta esimiestehtävissä ja treidaajana.

”Ura isossa kuparifirmassa Outokummussa oli välillä pirun tylsää. Joskus maanantain lähestyessä alkoi mieli jo viikonloppuna mustua. Tässä ei ole koskaan ollut sellaista ongelmaa.”

Kahdeksan viime vuotta Rajainmäki on työskennellyt itsenäisenä vedonlyöjänä kotikonttorilla Sastamalan Kiikoisissa.

Hän kuvailee urheiluvedonlyöntiä pörssitreidaamiseksi ja analyyttiseksi puurtamiseksi ilman gloriaa.

Työ sisältää otteluiden katselua sekä pelikohteiden ja taustojen analysointia, jotta matemaattisesti luotuun taustapohjamalliin saadaan mahdollisimman kattavat tiedot.

Tältä pohjalta pyritään löytämään kohteet, joihin sijoittaminen on kannattavaa.

”Kertoimien vertailu on varsinainen työni eli se, onko peliyhtiön ottelulle antama kerroin väärä.”

” Ammattivedonlyöjä pyrkii ennustamaan faktan, ei kohinan, pohjalta.

Britanniassa rahapelejä järjestävät useat yhtiöt. Pelifirmat sponsoroivat muun muassa Englannin Valioliigan joukkueita. West Hamin Jarrod Bowen tuuletti maalia Brentfordia vastaan.

Rajainmäki muistuttaa, että urheilunvedonlyöjät eivät ole mitään ”ihmeellisiä tietäjiä”, vaan kyse on todennäköisyyksien arvioinnista. Ammattivedonlyöjä pyrkii ennustamaan faktan, ei kohinan, pohjalta.

”Voittoja pitää tulla vähän enemmän kuin häviöitä. Välillä tulee enemmänkin häviöitä mutta myös pidempiä voittoputkia.”

Hän laskee voittavansa sadasta vedosta 52–53.

”Syndikaattikin otti välillä nokkaansa, vaikka meillä oli parhaat tekijät. Silti saattoi mennä viikko tai kuukausikin vihkoon. Kaiken a ja o on olla parempi pitkässä juoksussa.”

Rajainmäki sanoo tekevänsä noin tuhat vetoa vuodessa eli noin kolme vetoa päivää kohden. Kuinka suuria summia hän sitten liikuttelee?

”Jos jokainen panostettu satanen palauttaa 102 tai 103 euroa, siitä pystyy helposti laskemaan tavoitepanoksia, kun pitää tienatakin.”

Ehdotus arpajaislain uudistamiseksi ei ainakaan suoraan ole tuhoamassa Rajainmäen ammattia mutta ei tee sitä yhtään helpommaksikaan.

Rajainmäkeä nyppivät kaavaillut maksublokit, joilla pyritään vaikeuttamaan ulkomaisille peliyhtiöille pelaamista.

Ulkomaille pelaaminen ei ole Suomessa kiellettyä, eikä se olisi sitä uudessakaan arpajaislaissa. Maksublokit voivat tehdä pelaamisesta kuitenkin hankalampaa.

Blokit voivat johtaa myös siihen, että isot ulkomaalaiset yhtiöt sulkevat suomalaiset pelaajat pois markkinoilta ihan vain varmuuden vuoksi välttääkseen kärhämöinnin viranomaisten kanssa.

”Suomi on pieni markkina, eikä isoille yhtiöille ole mikään ongelma sulkea suomalaisia pois. Tämä on aito pelko, ja siinä loppuisivat työt.”

Sama uhka koskettaa myös suomalaisia pokeriammattilaisia.

”Heilläkin rahanteko perustuu siihen, että he löytävät oikean markkinan netistä eli riittävän suuren valikoiman pelipöytiä.”

Veikkauksen pelit eivät tarjoa sellaisia kohteita, joissa ammattivedonlyöjä pystyisi tiliä tekemään.

”Meidän ohut siivumme perustuu samaan kuin pokerinpelaajilla. Saamme valita maailman parhaista kertoimista, mutta silti teemme sijoitukselle vain parin prosentin tuoton.”

” Veikkauksen pelit eivät tarjoa sellaisia kohteita, joissa ammattivedonlyöjä pystyisi tiliä tekemään.

Jääkiekon Liiga kuuluu Veikkauksen urheilupelien suosikkisarjoihin.

Rajainmäki uskoo, että lisenssimalli tulee vielä Suomeen, kunhan poliitikot vaihtuvat uusiin sukupolviin.

Lisenssimalliin vähintäänkin uteliaasti suhtautuvia löytyy jo nyt joka puolueesta lukuun ottamatta demareita.

Rajainmäki muistuttaa, että vanhoista monopolimaista esimerkiksi Tanskassa on lisenssimalliin oltu erittäin tyytyväisiä.

Eikä Veikkauskaan katoaisi lisenssimallissa minnekään vaan jatkaisi vanhana toimijana, todennäköisenä markkinajohtajana.

”Jos ulkomaiset peliyhtiöt saisivat toimia Suomen markkinoilla, Suomi saisi siitä myös kelpo siivun verotuloja ensimmäistä kertaa, selvää setelirahaa”, Rajainmäki sanoo.

”Se on aitoa rahaa, joka saadaan ulkopuolelta Suomeen. Ei sitä voi huonona pitää.”