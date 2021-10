MuSa toiveet sarjapaikan säilyttämisestä ovat elossa. Monta kertaa toivottomalta näyttäneestä kiipelistä on myös selvitty.

Jyri Kiurulla, Fareed Sadatilla ja muilla MuSan miehillä on yhä toiveita sarjapaikan säilyttämisestä.

Kaksi viikkoa sitten Musan Salaman todennäköisyys pudota jalkapallon Ykkösestä Kakkoseen oli arvioiden mukaan yli 90 prosenttia. Jäljellä oli neljä ottelua, matkaa säilyjän paikalle seitsemän pistettä.

Nyt jäljellä on kaksi ottelua. Säilyjän paikalle on yksi piste. MuSan jatko Ykkösessä ei ole joukkueen omissa käsissä, mutta putoamisen välttäminen on mahdollista.