Vapaavuoren mielestä hallituksen pitäisi kompensoida veikkausvoittovarojen pieneneminen muilla keinoilla, koska hallitus on omilla päätöksillään pienentänyt Veikkauksen tuottoja.

”Iso kysymys on se, tarvitaanko tässä yhteyskunnassa enemmän vai vähemmän liikuntaa? Mikä on liikunnan yhteiskunnallinen merkitys? Uskallan väittää, että kaikki tässä maassa ovat koronakriisin myötä tajunneet sen, että liikettä ja liikunta tarvitaan enemmän eikä vähemmän.”

Näin toteaa Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori, joka on lievästi sanottuna tuohtunut hallituksen tiistaina julkistamasta listasta, miten rahapelien tuottojen väheneminen näkyy muun muassa liikunnan ja urheilun ensi vuoden määrärahoissa.

”Minua häiritsee ja harmittaa melkein kritiikitön ajattelu, että jos Veikkauksella menee huonosti, edunsaajien pitää siitä kärsiä”, Vapaavuori sanoo.

”Lasten ja nuorten liikunnasta leikataan, kun tässä maailmassa melkein mihin tahansa muuhun riittää rahaa.”

Liikunta ja urheilu olisi saamassa noin 11,9 miljoonaa euroa vähemmän vuonna 2022 kuin tänä vuonna. Ministeriön mukaan säästöt on pyritty kohdentamaan niin, että ne kohdistuisivat mahdollisimman vähäisesti toimintaan kuten urheiluseuroihin.

Suurin leikkaus vuoden 2022 liikuntabudjetissa kohdistuu liikuntapaikkarakentamiseen, yli viisi miljoonaa euroa.

”Jos on pakko leikata ja säästää, lyhyellä aikavälillä liikuntapaikkarakentamisesta säästämällä vahingot ovat pienempiä. Mutta totta kai sekin vaikuttaa pidemmällä aikavälillä, jos olosuhteet eivät kehity kuin pitäisi”, Vapaavuori sanoo.

Myös liikunnan kansalaistoiminnan avustamiseen (järjestötuet ja seuratoiminta) tarkoitetut määrärahat pienevät 2,8 miljoonaa euroa.

Ministeriön mukaan käytännössä valtakunnallisten järjestöjen avustuksia ja seuratukia ei kuitenkaan jouduta vähentämään, koska seuratukiin pystytään käyttämään edelliseltä vuodelta siirtyvää rahoitusta.

Suomen olympiakomitea muistuttaa, että veikkausvoittovarojen lisäksi liikunnasta ja urheilusta ollaan leikkaamassa 6,7 miljoonaa euroa. Kyse on hallitusohjelman uusista määrärahoista.

Vapaavuori haluaa nostaa esille sen, miksi Veikkauksen tulos laskee. Hän listaa kaksi syytä: koronapandemia ja hallituksen päätökset.

”Koronasta aiheutuneita tappioita on tässä yhteiskunnassa muutenkin korvattu kaikenmaailman toimijoille hyvinkin laajasti”, Vapaavuori huomauttaa.

Hallituksen päätöksillä Vapaavuori tarkoittaa ongelmapelaamisen estämistä, jota Veikkauksen on pitänyt lisätä.

”Tarkoitus on sinänsä hyvä eikä kukaan sitä kyseenalaista, mutta pitää muistaa, että kyse on hallitukselta tulevista päätöksistä, jotka käytännössä johtavat veikkausvoittovarojen laskemiseen.”

Tästä pitäisi Vapaavuoren mielestä seurata selkeä johtopäätös: ”Valtiosta johtuvista toimenpiteistä valtion pitäisi myös kompensoida edunsaajille.”

Kulttuurin leikkauksista on pidetty ehkä isompaa ääntä kuin liikunnan ja urheilun, mutta Vapaavuori muistuttaa, että liikunta ja kulttuuri ovat samantyyppisessä tilanteessa.

”Uskon, että päättävissä tahoissa on samalla tavoin ymmärrystä liikunnan ja urheilun merkityksestä kuin kulttuurin merkityksestä. Kun keskustelu ryöpsähtää, on syytä muistuttaa, että urheilun ja liikunnan osalta tilanne on ihan samanlainen [kuin kulttuurissa].”

Hetken mietittyään Vapaavuori lisää:

”Itse asiassa liikunnan ja urheilun osalta voi sanoa, että tilanne on vielä vähän pahempi, koska liikuntabudjetista suhteellisesti vielä suurempi osa on tullut veikkausvoittovaroista kuin muilla sektoreilla.”

Nyt pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla leikkauksista ollaan mahdollisesti luopumassa. Mistä tämä kertoo?

”Se kertoo siitä, että kun alkuperäiset päätökset on tehty, ei ole syvällisesti ymmärretty niiden tosiallista merkitystä. Lisäksi rahaa tuntuu muuhun riittävän, joten tuntuisi todella hämmästyttävältä arvovalinnalta, että sitä ei riittäisi liikuntaan ja kulttuuriin”, Vapaavuori sanoo.