Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva oli ylpeä siitä, että Suomi kykeni voittamaan lauantain tappion jälkeen.

STT, Nur-Sultan/Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue toipui edellisen ottelun pettymyksestään ja mikä tärkeintä, jätti MM-karsintalohkon päätöspeleihin panosta. Pakkovoitto Kazakstanista irtosi tiistaina Nur-Sultanissa lukemin 2–0 varsin varmaotteisesti, ja samalla historian lehdetkin havisivat: Suomen osumat iskenyt Teemu Pukki nosti maalisaldonsa A-maajoukkueessa 33:een ja itsensä samalla maalitilaston kärkeen miesten maajoukkuehistoriassa. Jari Litmanen ylsi urallaan 32 maaliin.

– No, viime aikoina olen miettinyt, että olisi hieno kunnia saada ennätys. Hienoa, että tuo nyt tapahtui, vaikken tuosta ole mitään paineita ottanut. Aika pitkään tässä on tullut oltua, ja välillä on ollut vaikeitakin vuosia, mutta 3–4 viime vuotta ovat olleet tosi hyviä niin tuloksellisesti kuin esityksiltään. Koko uran ajan on maajoukkueessa ollut hieno porukka, ja aina on ollut ilo tulla mukaan, nyt 98 maaottelua pelannut Pukki totesi.

Kolmestakymmenestäkolmesta löytyy muutama erityisen muistettava osuma, vaikka totta kai kaikki ovat maistuneet.

– Espanja-tasapelin (tasoitusmaali vuonna 2013) oli kova juttu silloin. Ja ne kaksi maalia Liechtensteiniä vastaan, mitkä toivat EM-kisapaikan (syksyllä 2019). Ja tuo viimeisin, kun toi ennätyksen, Pukki myhäili.

Nuo viimeisimmät pitivät myös seuraavan unelman hengissä. Voitto nosti Suomen kahdeksaan pisteeseen, kun MM-karsinnassa jäljellä ovat vielä marraskuun pelit Bosnia-Hertsegovinaa ja lohkokärki-Ranskaa vastaan. Kahdeksassa pisteessä on myös Ukraina ennen tiistain myöhäispeliään kuudessa pisteessä olevaa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

Lohkon voittaja, eli mitä todennäköisimmin Ranska, etenee suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkonen jatkaa jatkokarsintaan. Pukille ja muille tasainen tilanne toi siinä mielessä harmiteltavaa tiistaista, että lohkossa saattaa maalierokin ratkaista. Paikkoja kun oli useampaankin osumaan Kazakstania vastaan.

– Itselläkin oli muutama paikka tehdä lisää. Silti, tärkeintä oli voittaa sen (lauantaisen) Ukraina-tappion jälkeen, Pukki sanoi.

"Tosi ylpeä, että pystyttiin pomppaamaan takaisin"

Suomi lähti otteluun varsin muutetulla ryhmällä tuosta viime lauantain vaisusta Ukraina-pelistä. Paluun teki 4–4–2-ryhmitys, kun puolustuksessa avasivat Albin Granlund, Nicholas Hämäläinen, Leo Väisänen ja Robert Ivanov. Vain Väisänen oli Ukrainaa vastaan avauksessa. Keskikentälle puolestaan nostettiin Urho Nissilä ja Rasmus Schüller.

”Ryhmitys oli 4–4–2, niin sanottu timantti(muodostelma). Schüller pohjalla, (Glen) Kamara oikealla, Nissilä vasemmalla ja (Robin) Lod siinä timantin kärkenä. Haettiin enemmän uhkaa vastustajan kolmen topparin alakerralle, tällä nopealla (tekonurmi)alustalla. Toimi mielestäni aika hyvin, päävalmentaja Markku Kanerva kertoi.

”Toppareissa meillä on hyvä tilanne, se tuo mukavaa päänvaivaa minulle”, Kanerva jatkoi vielä puolustuksesta eikä lähtenyt maalailemaan visioita mistään meneillään olevasta "sukupolvenvaihdoksesta".

”Olen tosi ylpeä, että pystyttiin pomppaamaan takaisin tuon Ukraina-pelin jälkeen. Tämä joukkue on aiemminkin näyttänyt vahvaa kanttia”, päävalmentaja kiitteli vielä.

Huolestuttavin hetki Nur-Sultanin illassa oli avausjakson tilanne, jossa Joel Pohjanpalo sai rajun tärskyn päähänsä ja selkäänsä tömähdettyään kovalle alustalle. Ottelun jälkeen kerrottiin, että Pohjanpalo oli joukkueen mukana hotellilla eikä tarvetta sairaalakäynnille ollut.