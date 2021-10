Yhden SM-kullan ja kaksi -hopeaa voittaneen Hanna Ruohomaan pääsarjataival alkoi vuonna 2011 Nice-Futiksessa.

Hanna Ruohomaan ura jalkapalloilijana on ohi. Euran Pallon kasvatti kertoi uransa päättymisestä seuransa FC Hongan nettisivuilla.

”Kautta edeltävässä lääkärintarkastuksessa todettiin, että tilillä alkaa olla sen verran päävammoja, että on aika laittaa nappikset naulaan ja terveys edelle”, Ruohomaa kertoi Hongan nettisivujen haastattelussa.

”Vaikka se olikin shokki ja vaikea asia ensin hyväksyä, olen todella onnellinen siitä, että Suomessa päävammat otetaan vakavasti ja pelaajien terveydestä huolehditaan. Olen erittäin kiitollinen meidän joukkueemme lääkärille Aleksille, joka hoiti sen tilanteen ja oli siinä hetkessä tukena.”

Ruohomaan, 27, uran viimeiseksi otteluksi jäi Kansallisen liigan päätöskierroksen peli PK-35 Vantaata vastaan. Honka sijoittui sarjassa kuudenneksi.

Ruohomaa aloitti pääsarjauransa Porissa Nice-Futiksen riveissä vuonna 2011. Nicessä hän pelasi kolme kautta ennen kuin siirtyi TPS:aan. Kolme kautta euralaiskasvatti edusti HJK:ta ennen kuin siirtyi uransa viimeiseksi jääneeksi kaudeksi Honkaan.

203 pääsarjaottelussaan Ruohomaa viimeisteli 71 maalia. Hän voitti yhden Suomen mestaruuden ja kaksi SM-hopeaa.

”Olen onnellinen siitä, mitä kaikkea futis on minulle antanut, mihin se on minut tuonut ja kantanut elämässä. Parasta mitä futikselta olen saanut, on kaikki ihmiset jotka olen urani aikana kohdannut”, Ruohomaa sanoi Hongan nettisivuilla.