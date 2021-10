Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on selkä seinää vasten seuraavissa MM-karsintaotteluissaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen MM-haaveet kärsivät kovan takaiskun, kun joukkue hävisi Ukrainalle 1–2, mutta mahdollisuuksia MM-kisoihin tappio ei vienyt.

Huuhkajilla on jäljellä kolme ottelua, ja kaksi voittoa voi viedä joukkueen MM-jatko­karsintoihin oikeuttavalle lohkon toiselle sijalle.

Lohkon tilanne on seuraava:

Kärjessä Ranska on vahvasti menossa kisoihin. Sillä on kuudesta ottelusta koossa 12 pistettä. Ukrainalla on kuudesta ottelusta kahdeksan pistettä.

Bosnia ja Hertsegovinalla on kuusi ja Suomella viisi pistettä viidestä ottelusta. Kazakstanilla on viidestä ottelusta koossa kolme pistettä.

D-lohkon seuraavat ottelut pelataan tiistaina, kun Suomi kohtaa vieraskentällä lohkojumbo Kazakstanin. Myöhemmin samana iltana lohkokakkoseksi noussut Ukraina kohtaa kotikentällään Bosnia ja Hertsegovinan.

Tämän jälkeen viimeiset ottelut pelataan marraskuussa, kun Suomi matkustaa Bosnia ja Hertsegovinan vieraaksi 13. päivä ja isännöi Ranskaa 16. päivä.

Viimeisellä kierroksella Bosnia ja Hertsegovina isännöi Ukrainaa.

Jos Suomi voittaisi ensin Kazakstanin ja sitten Bosnia ja Hertsegovinan, mutta häviäisi Ranskalle, päätyisi Huuhkajat 11 pisteeseen.

Kakkossija irtoaisi tuollakin pistemäärällä, jos Ukraina ja Bosnia ja Hertsegovina pelaisivat kahdesti tasan. Silloin Ukraina päätyisi kymmeneen pisteeseen ja Bosnia ja Hertsegovina kahdeksaan.

Jos Ukraina voittaa jommankumman otteluista, päätyy se vähintään 11 pisteeseen ja pysynee tasapisteissä Suomen edellä maalieron turvin, joka on sillä nyt kolme maalia parempi.

Jos Bosnia ja Hertsegovina voittaa Ukrainan kerran ja pelaa kerran tasan, on tilanne niin ikään Suomen kannalta sama, eli kaksi voittoa riittää, kunhan toinen tulee nimenomaan Bosnia ja Hertsegovinasta.

Suomen kannalta otteluohjelma on sikäli hyvä, että viimeisessä ottelussa Helsinkiin saapuu Ranska, joka on suurella todennäköisyydellä jo varmistanut lohkovoiton.

Nyt Huuhkajien pitää vain varmistaa, että 16. marraskuuta pelattavassa ottelussa riittää panosta. Se onnistuu vain ottamalla voittoja seuraavista otteluista.

Jatkokarsinnoissa 12 joukkuetta taistelee kolmesta paikasta Qatarin vuoden 2022 MM-kisoihin.