Tehtyjen maalien vähyys on aiheuttanut Markku Kanervalle "pähkäiltävää". Suomi jatkaa MM-karsintaurakkaansa lauantaina kotipelillä.

Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella on lauantaina edessään tärkeä MM-karsintaottelu Ukrainaa vastaan, mutta Huuhkajien luottomaalivahdin Lukas Hradeckyn mielestä suurimmat voittopaineet ovat vastustajalla.

”Enemmän tämä mielestäni on Ukrainalle pakkovoitto. Se lähtökohta on hyvä pitää mielessä. Meillä on kaikki omissa käsissämme, eikä 0–0-tuloskaan olisi mikään katastrofi”, Hradecky sanoi perjantaina Huuhkajien lehdistötilaisuudessa.

Helsingin olympiastadionilla Ukrainaa isännöivä Suomi on D-lohkossa kolmantena kerättyään neljästä ottelustaan viisi pistettä. Viidessä pisteessä oleva Ukraina on toisena, mutta sillä on Huuhkajia ottelu enemmän tilillään. Suomi kohtaa Ukrainan jälkeen vieraissa Kazakstanin ensi tiistaina. Kazakstan on kerännyt viidestä pelistään kolme pistettä.

Lohkon kärjessä keikkuva Ranska on 12 pisteessä. Ranskalla on takanaan jo kuusi kamppailua, mutta se porskuttanee hyvin todennäköisesti lohkovoittoon. Lohkon kakkossija avaisi Suomelle paikan MM-jatkokarsinnoissa.

Molemmilla poissaoloja

Viisi tasatulosta pelanneelta Ukrainalta ovat sivussa tärkeät Oleksandr Zintshenko ja Ruslan Malinovski. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva muistutti vastustajan pelaajien rutiinista, sillä lähes koko oletettu avauskokoonpano pelaa seurajoukkueissaan esimerkiksi Mestarien liigan lohko-otteluita.

Valtaosa Ukrainan maajoukkuemiehistä edustaa kotimaansa kahta mahtiseuraa eli Kiovan Dinamoa ja Shahtar Donetskia.

”Kyllä niiltä laatua löytyy, vaikka kaksi tärkeää pelaajaa on poissa”, Kanerva tiivisti.

Hradecky on samoilla linjoilla.

”Katsoimme Kazakstan-voittomme jälkeen Ukraina–Ranska-pelin. Kyllä tässä tekemistä on. Puolustuksen tiiviys on ollut aina vahvuutemme”, Hradecky sanoi.

Myös Huuhkajilta on poissa nippu pelaajia, kuten loukkaantuneet Kaan Kairinen, Jere Uronen, Daniel O’Shaughnessy ja korvaiskun takia lentokiellossa oleva Marcus Forss. Rasmus Schüller on pelikiellossa, ja kapteeni Tim Sparv ei mahtunut mukaan.

Kanervan mielestä Suomen keskikentälle riittää kelpo vaihtoehtoja, vaikka pelaajia on sivussa.

”Meillä on mahdollisuus mukautua pelin sisälläkin ryhmitysmuutoksiin ja muuttaa pelaajavaihtojen kautta esimerkiksi keskikenttäpelaajien roolia.”

Kotiyleisö Huuhkajien tukena

Huuhkajat on tehnyt kahdeksassa viime ottelussaan vain kaksi maalia.

”Toki meillä on ollut kovia vastustajia. Olemme me sitä pähkäilleet, ja toivottavasti hanat aukeavat kunnolla tämän rupeaman aikana. Aina se on tietynlaista tasapainoilua hyökkäys- ja puolustuspelaamisen suhteen, kuinka paljon hyökkäyksiin satsataan. Tasapainon pitää olla kunnossa”, Kanerva muistutti.

Huuhkajat pelaa lauantaina noin 29 000 katsojan edessä. Hradecky, Kanerva ja keskikenttämies Glen Kamara kehuivat kilpaa pelaamista lähes täydelle Olympiastadionille.

”Olemme halunneet ammattipelaajiksi, jotta pääsemme pelaamaan tällaisia matseja”, Hradecky riemuitsi.

Kamara ei halunnut kommentoida viime viikon ikäviä tapahtumia. Kamara joutui tuolloin kuuntelemaan vihellyksiä läpi ottelun, kun hänen edustamansa Glasgow Rangers kohtasi vieraissa Sparta Prahan. Ottelua seurasi katsomossa vain lapsia, sillä Spartan muilla kannattajilla oli pääsykielto otteluun aiemman rasistisen käytöksen takia.

”Minulla ei ole juuri siihen sanottavaa. Keskityn seuraaviin peleihin Huuhkajien kanssa”, Kamara kuittasi.