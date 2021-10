Lontoo

Jalkapallon Englannin Valioliiga hyväksyi torstaina liigan tuoreen seurakaupan. Newcastle United siirtyy saudiarabialaiseen omistukseen, vaikka ihmisoikeusjärjestö Amnesty International varoitti "urheilun valkopesusta" viitaten Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteeseen.

Valioliigan mukaan se on saanut "laillisesti pätevät" takuut siitä, että Saudi-Arabian kuningaskunta ei kontrolloi seuraa. Kauppasumma on mediatietojen mukaan noin 300 miljoonaa puntaa eli noin 350 miljoonaa euroa, ja oston rahoittaa 80-prosenttisesti Public Investment Fund (PIF) -rahasto. PIF:n puheenjohtaja on Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salman.

Amnesty on kehottanut Valioliigaa miettimään Saudi-Arabian ihmisoikeusasioita.

– Tämä päätös osoittaa, että englantilainen jalkapallo on avoinna urheilun valkopesulle. Amnesty on alusta asti sanonut, että kyseessä on selvä saudiviranomaisten yritys pestä vastenmielistä ihmisoikeustilannettaan käyttämällä Valioliigan glamouria, Amnestyn kampanjoita Britanniassa johtava Felix Jakens kuvaili.