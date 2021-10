Lähetysikkuna avautuu tämän uutisen yhteyteen sunnuntaina kello 14.50.

Musan Salama selvitti viime viikonloppuna kiperän paikan ja tarttui oljenkorteen kaatamalla Jipon Porissa maalein 3–1. Se ei kuitenkaan riitä vielä siihen, että Porissa pelataan jalkapallon Ykköstä myös ensi kaudella.

MuSa kaipaa kipeästi lisää pisteitä ja voittoja Ykkösen alemmassa loppusarjassa. Sunnuntaina on taas edessä yksi äärimmäisen tärkeä koitos, kun joukkue matkaa pääkaupunkiseudulle PK-35:n vieraaksi. Isännillä ei ole enää putoamisuhkaa, joten peli on tärkeä nimenomaan MuSalle, joka on neljä pistettä putoamisviivan väärällä puolella.