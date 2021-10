Myös Saksa saattaa varmistaa paikkansa jalkapallon MM-lopputurnauksessa lähiaikoina.

STT, Helsinki

Karsinnat jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen ovat pahasti kesken, mutta ensimmäiset eurooppalaisjoukkueet saattavat lunastaa kisalippunsa jo lähiaikoina.

Tanskalla on hyvät mahdollisuudet varmistaa kisapaikkansa, sillä voitot Moldovasta ja Itävallasta veisivät päävalmentaja Kasper Hjulmandin miehistön lopputurnaukseen.

Kaikki kuusi peliään voittanut Tanska kohtaa F-lohkossa Moldovan lauantaina vieraissa ja Itävallan ensi tiistaina kotonaan. Tanskan maaliero on ollut karsinnoissa peräti 22–0.

”Haluamme olla jättimäisen ärsyttävä joukkue vastustajalle”, Hjulmand tiivisti uutistoimisto Ritzaulle.

Myös Saksa on vahvasti tyrkyllä Qatarin MM-turnaukseen. Joukkue johtaa J-lohkoa neljän pisteen erolla Armeniaan, kun takana on kuusi pelikierrosta.

Päävalmentaja Hansi Flickin suojatit kohtaavat perjantaina kotonaan Romanian ja kolme päivää myöhemmin vieraissa Pohjois-Makedonian. Voitot otteluista veisivät Saksan lähes varmasti kisoihin, mikäli toisena oleva Armenia ei kerää täyttä pistepottia kahdesta seuraavasta pelistään.

I-lohkossa Englanti on neljä pistettä karussa Albanialta ja viisi pistettä Puolalta. Gareth Southgaten suojatit kohtaavat lauantaina vieraissa Andorran ja tiistaina kotonaan Unkarin.

Voitot otteluista ja muiden joukkueiden sopiva ristiinpelaaminen saattavat varmistaa Englannin kisapaikan jo tässä vaiheessa.

Ranska Huuhkajien lohkon keulilla

Neljästä ottelustaan viisi pistettä kerännyt Suomi on D-lohkossa kolmantena. Huuhkajat kohtaa lauantaina Helsingin Olympiastadionilla Ukrainan ja tiistaina vieraissa Kazakstanin.

Suomea kaksi ottelua enemmän pelannut Ranska on lohkon kärjessä 12 pisteellään. Viiden pisteen Ukraina on toisena, mutta sillä on Suomea peli enemmän tilillään. Kazakstan on napannut viidestä kamppailustaan kolme pistettä.

"Vastassamme on laadukas joukkue, jota olemme käyneet paljon läpi taktiikkapalavereissa ja treenikentällä”, laitapelaaja Ilmari Niskanen ennakoi Ukraina-ottelua keskiviikkona.

Norja ilman Haalandia

Uutta tulemista kohti eliittiä tehnyt Norja on G-lohkossa toisena tasapistein kärkimaa Hollannin kanssa. Norjalle huolta tuo supertähti Erling Braut Haalandin loukkaantuminen, joka pitää hänet sivussa perjantain Turkki-vieraspelistä ja maanantain Montenegro-kotikamppailusta.

Myös Ruotsi on lohkossaan toisena. Maa on kerännyt B-lohkossa neljästä pelistään yhdeksän pistettä, kun kaksi ottelua enemmän pelannut Espanja on 13 pisteessä. Ruotsi isännöi lauantaina Kosovoa ja tiistaina Kreikkaa.

Vielä pari vuotta sitten säkenöinyt Islanti on J-lohkossa viimeistä edeltävänä. Islanti pelaa perjantaina kotiottelun Armeniaa ja maanantaina Liechtensteinia vastaan.

Suurmaista Italian, Espanjan, Ranskan ja Belgian keskittyminen on tällä viikolla Kansojen liigan finaalivaiheessa. Lohkovoittajat etenevät MM-turnaukseen suoraan. Lohkokakkoset ja kaksi maata Kansojen liigasta pääsevät jatkokarsintoihin.