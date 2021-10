Kanadalaishakkuri Jerome Cross ei pysty pelaamaan Apeldoornia vastaan.

Jerome Cross (oik.) on vielä toipilas nilkkavamman jäljiltä. Vaativalla hakkurin paikalla aloittaa Alberto Cavasin.

VaLePa lähtee haastavasta tilanteesta keskiviikkoiseen Mestarien liigan vierasavaukseen.

Sastamalalaisjoukkue hyökkää Hollannin mestarin Draisma Dynamo Apeldoornin kimppuun ilman pääiskijäänsä Jerome Crossia.

Kanadalaishakkuri on edelleen toipilas nilkkavammansa jäljiltä ja joutuu odottamaan vuoroansa ainakin toiseen osaotteluun asti.

VaLePan valmentaja Janne Kangaskokko istuttaa vaativalle ristipaikalle italialaisen Alberto Cavasinin. Vaihtoehdot ovat vähissä, sillä myös kakkoshakkuri Matias Tihumäki on vaivainen.

Myös passariosasto on elänyt syksyn mittaan Mikko Eskon takana. Kun Joel Laakso on sivussa terveydellisistä syistä, kakkospassariksi on houkuteltu Lempo-Volleyn ykkössarjajoukkueen pelintekijä Arttu Lehtimäki.

Pelkästään hollantilaispelaajista koostuva Apeldoorn on aloittanut kautensa vahvasti. Redbad Strikwerdan luotsaama joukkue voitti jo sikäläisen supercupin ja aloitti liigakautensa vakuuttavalla vierasvoitolla.

Veteraanilaituri Jeroen Rauwerdink on joukkueen tunnetuin nimi. Rauwerdink, 36, pelasi pitkään Italian liigassa, kunnes palasi kasvattajaseuraansa. Pääiskijäksi on noussut vasta kaksikymppinen hakkuri Martijn Brilhuis.

VaLePa on mukana Mestarien liigassa jo viidennen kerran peräkkäin. Jakso alkoi kaudella 2017–2018, jolloin joukkue eteni lohkovaiheeseen ja otti siellä voiton kreikkalaisesta PAOK Thessalonikista.

Sen jälkeen lohkopelit ovat jääneet haaveeksi. VaLePan taival on pysähtynyt turkkilaiseen BBSK Istanbuliin, valkovenäläiseen Shakhtior Soligorskiin ja romanialaiseen Arcada Galatiin.

Vuosi sitten VaLePa sai peräti viisi ottelupalloa Galatia vastaan, mutta isäntäjoukkue käänsi viidennen erän lopulta edukseen lukemin 20–18.

Otteluparin voittaja ratkeaa ensi viikon keskiviikkona Sastamalassa.

Yle Areena näyttää VaLePan ja Apeldoornin välisen pelin suorana keskiviikkoiltana alkaen klo 21.