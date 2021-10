Oslo

Painin MM-kilpailut alkavat Norjan Oslossa lauantaina, ja heti kisojen avausottelussa matolla on suomalaisosaamista. Kisojen ainoa suomalainen vapaapainija, 125 kilon sarjassa painiva Jere Heino, kohtaa avausottelussaan Puolan Robert Baranin.

Baran on voittanut urallaan kaksi EM-hopeaa ja yhden EM-pronssin. Heinolla puolestaan on turnauksessa saumoja "jopa pistesijalle" vapaapainin vastuuvalmentaja Niko Kettusen mukaan.

– Heinon laadukas valmentautuminen on ollut korona-aikana todella haastavaa, sillä raskaan sarjan vapaapainijalle ei ole saatavilla kotimaassa tasokkaita harjoitusvastustajia. Nyt on harjoittelussa jo päästy lähemmäksi normaalia ja MM-kisoihin on valmistauduttu kansainvälisen turnauksen ja -leirityksen kautta. Oman tason mukaisella otteella Heino voi taistella jopa pistesijasta MM-matolla, Kettunen kuvaili.

Kreikkalais-roomalaisessa painissa Suomella on neljä MM-edustajaa. Heidän osaltaan kisat alkavat ensi viikolla.