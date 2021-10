Sarjaportaan vaihtajat – Kuka on noussut ja kuka pudonnut?

Maakunnan joukkueet ovat vaihtaneet urakalla sarjatasoa vuoden sisällä. Listasimme tähän uutiseen nousijat ja putoajat.

Tilaajille

Salibandyseura Karhut on malliesimerkki hissijoukkueesta.

Karhut

Porilainen salibandy on tunnettu hissiliikkeestään. SBS Porin ajoista lähtien maakunnan lippulaivat ovat seilanneet sarjatasolta toiselle. Viime vuosina hissin nappuloita on painellut Karhut, joka nousi täksi kaudeksi F-liigaan oltuaan pari vuotta sitten lähellä pudota Divarista. Vaara hissiliikkeen jatkumiselle on ilmeinen, sillä F-liigasta voi pudota tällä kaudella peräti kolme joukkuetta. Kahdella tappiolla kautensa aloittanut Karhut metsästää avausvoittoaan viikonloppuna Porissa. Lauantaina urheilutaloon saapuu yksi kauden päävastustajista, OLS ja sunnuntaina vierailun Poriin tekee Indians.