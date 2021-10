Lauri Markkanen aloittaa ensimmäisen kautensa NBA-seura Cleveland Cavaliersissa.

Koripalloilija Lauri Markkanen aloittaa uransa viidennen kauden NBA:ssa, mutta Chicago Bullsin sijaan joukkue on Cleveland Cavaliers.

Cavaliers oli viime kaudella selvästi Bullsia heikompi ja voitti vain 22 ottelua 72:sta. Voittoprosentti 30,6 oli sarjan toiseksi huonoin yhdessä Oklahoman kanssa.

Markkanen, 24, pääsi ääneen Cavaliersin mediapäivänä maanantaina ja kertoi muun muassa, mihin pelinsä osa-alueisiin hän oli kesän aikana keskittynyt.

Tilaisuuden alkuun Markkaselta irtosi leveä hymy, kun juontaja pyysi toimittajia huomioimaan, että Markkasen etunimeä ”ei lausuta ”Loori” vaan Lauri”.

”Kiitoksia, arvostan”, Markkanen totesi.

Häneltä kysyttiin, millainen tunnelma joukkueen ympärillä on kauden alla.

”Todella positiivinen. On ollut ilo nähdä, että kaikki tulevat paikalle positiivisella mielellä ja valmiina töihin. Meidän täytyy ylläpitää sitä.”

Markkasen tämän kauden kuvioita säädettiin pitkään, ja lopulta määränpään selvisi vasta elokuun lopussa.

”En ollut kovin yllättynyt siirrosta. En ollut varma määränpäästä. Se oli ensimmäinen kokemukseni vapaana agenttina olosta. Olen iloinen, että se vaihe on ohi ja että olen Clevelandissa.”

Markkasen suurin ongelma Chicagossa oli, että hänen roolinsa jäi hyvin yksiulotteiseksi niin sanotuksi ”kentän venyttäjäksi”. Toisin sanoen Markkanen seisoi usein kentän kulmassa odottamassa tilaisuutta heittää kolmonen.

Chicago Bullsissa Lauri Markkasen rooli jäi loppua kohden yksipuoliseksi.

Clevelandissa Markkanen aikoo olla moniulotteisempi pelaaja.

”Meillä on paljon nuoria hyviä pelaajia, joista kuka tahansa voi loistaa missä ottelussa vain. Valmentajan kanssa olemme puhuneet siitä, että minun pitää olla oma itseni. Minun pitää olla aggressiivinen ja monipuolinen niin hyökkäys- kuin puolustuspäässäkin.”

Markkanen kertoi sopeutuneensa hyvin joukkueeseen. Hän sanoi uskovansa, että pelilliset asiat nivoutuvat yhteen ajan kanssa.

”Olemme nuori joukkue, ja monelle pelipaikoille on huippupelaajia. Kuten valmentaja sanoi, yritämme pelattava jännittävää koripalloa.”

”Takamiesten vauhti ja intensiteetti on kova. He jakavat palloa ja ovat epäitsekkäitä kavereita. He ovat tehneet minuun vaikutuksen.”

”Takamiehet auttavat minua, koska vastustajan täytyy huomioida heidät. Yritän itse auttaa heitä venyttämällä kenttää ja tarjoamalla lisää tilaa.”

Markkanen heitti viime kaudella kaikki pelitilanneheitot 48-prosenttisesti ja kolmen pisteen heitot 40,2-prosenttisesti.

Molemmat ovat hänen NBA-uransa huippulukemia, mutta kesällä heittoa on yritetty kehittää entisestään.

”Olen yrittänyt parantaa kaikkia osa-alueita, niin vahvuuksia kuin heikkouksia. Minulla oli viime vuonna yksi parhaista heittokausistani, mutta en ole tyytynyt siihen. Olen hionut yksityiskohtia, kuten asentoani ja nopeampaa heittoa. Oleellista on silti se, että on kunnossa. Ei ole mitään väliä, mitä taitoa hioo, jos ei ole kunnossa.”

Eräs toimittaja kysyi, tuntuuko Markkasesta heittotaitonsa vuoksi, kuin hän olisi pieni mies ison miehen vartalossa.

”Nuorena olin aina takamies, ja sitten tuli kasvupyrähdys. Olen pelannut monilla paikoilla. Ei minusta välttämättä tuolta tunnu, mutta koripallon kehitys huomioiden nyt on täydellinen aika minun olla täällä.”

”Pelintekijämme ovat toki vielä hieman eri tasolla, mutta olen työskennellyt samojen asioiden kanssa, eli esimerkiksi puolustuspään levypallon jälkeen pystyn panemaan pallon nopeasti eteenpäin.”

”Yritän pelata kuin he, mutta samalla minun pitää muistaa, että olen 213-senttinen. Minulla on vähän molempia (isoa ja pientä miestä) pelissäni.”