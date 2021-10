Kohteet 1–5 ovat Englannin Valioliigaa, 6–13 Mestaruussarjaa. Peliaika päättyy lauantaina kello 16.58.

Alkukauden varjojen mailla vaellellut Arsenal on päässyt hyvään vireeseen. Tykkimiehet on voittanut viisi viimeisintä otteluaan, joissa se on päästänyt omiin vain yhden maalin.

Brighton kuuluu puolestaan Valioliigan alkukauden positiivisimpiin yllättäjiin. Joukkue on voittanut neljä peliä viidestä, eikä hiipumista ole näköpiirissä.

Näiden kahden kovavireisen joukkueen kamppailu lukeutuu lauantain vakiokierroksen helmiin. Periaatteessa voittajan veikkaaminen on kolikon heittoa, mutta perusteellisen puntaroinnin jälkeen Arsenalin voi laskea ottelussa hienoiseksi suosikiksi.

Vierasvoittoa puoltaa etenkin Arsenalin Brightonia parempi ja laajempi materiaali, joten ristin kaveriksi lähtee pitkän harkinnan jälkeen kakkonen.

Kohteen 1 jumbokamppailu Burnleyn ja Norwichin välillä on toinen yhtä kihara kohde veikattavaksi. Kumpikaan ei ole voittanut tällä kaudella vielä peliäkään ja sama tilanne saattaa pysyä yli viikonlopun.