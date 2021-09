Viime kaudella olkapäävammasta kärsinyt Rinnekangas on päässyt valmistautumaan kisakauteensa terveenä.

Rene Rinnekangas on kiinni olympiapaikassa. Hän haluaa myös menestyä.

Helsinki

Viime kausi tarjosi lumilautailija Rene Rinnekankaalle menestystä, mutta myös hetkiä, jotka hän varmasti haluaisi pyyhkiä muistoistaan.

Rinnekangas oli arvostetun X Gamesin slopestylessa kolmas, ja Aspenin MM-kisoista tuliaisena oli pronssia. Kauteen mahtui kuitenkin myös vastoinkäymisiä, sillä Rinnekangas loukkasi olkapäänsä.

– Kolme viikkoa olin kokonaan laskematta, mutta oli olkapää vielä keväällä kipeä. Kesällä kuntoutin sen, Rinnekangas sanoi torstaina lumilautamaajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Rinnekangas, 22, on saanut vuosien mittaan loukkaantumisista osansa, mutta nyt tilanne on hyvä.

– Tällä hetkellä pystyn keskittymään olennaiseen eli lumilautailuun. Ei tarvitse miettiä, mihin paikkaan kolottaa. Aina urheilijalla tosin jotain paikkaa vähän kolottaa, puhelias Rinnekangas sanoo.

Slopestyle vahvin laji

Maailmancupin kausi alkaa lokakuun loppupuolella Sveitsin Churissa big airilla, jossa Rinnekankaan on määrä olla mukana.

– On tosi mielenkiintoista lähteä taas koittamaan, miltä kilpaileminen tuntuu ja hyppy maistuu, hän tiivistää.

Pekingin talviolympialaiset järjestetään ensi helmikuussa. Rinnekangas on vahvasti tyrkyllä kisoihin.

– Mennään kisa kerrallaan, mutta tietysti pidän olympialaisia tulevan talven päätavoitteenani. Siellä katsotaan, mitä meikäläisestä lähtee, jos kisoihin pääsen.

Rinnekangas tekee monien muiden huippulumilautailijoiden tavoin lautailuvideoita.

– Kilpaileminen on periaatteessa ykköshommaa, mutta teen kuvausjuttujakin ympäri vuoden. Slopestyle on ykköslajini. Siinä pystyy näyttämään näkemystään lumilautailusta ja tekemään ehkä enemmän omia ratkaisuja kuin vain yhdessä hypyssä, Rinnekangas sanoo.

Rukajärvi tähtää jälleen olympiamenestykseen

Maajoukkueen päävalmentajan Antti Koskisen mukaan ajatuksissa on saada Pekingin olympialaisiin kuusi laskijaa. Lisäksi Matti Suur-Hamari on paralympialaisissa mitalisuosikkeja.

– Tällä hetkellä meillä olisi olympialaisten maapaikkarankingissa slopestylessa ja big airissa yhteensä kaksi miestä ja yksi nainen, Koskinen kertoi torstaina.

Olympiapaikassa ovat tällä hetkellä kiinni miehissä Rinnekangas sekä Kalle Järvilehto ja naisissa Enni Rukajärvi. Naisissa lisäksi Carola Niemelä ja miehissä Mikko Rehnberg sekä lumilautakrossissa Anton Lindfors saattavat nousta rankingissa tarpeeksi korkealle. Olympiarankingin pisteitä on maailmancupissa jaossa suunnilleen tammikuun puoliväliin asti.

Rukajärvi oli slopestylessa olympiahopealla Sotshissa 2014 ja -pronssilla Pyeongchangissa 2018.

– Olisi hyvä saada enempi slopestylen tuloksia olympiarankingiin, big airissa minulla on useampi tulos. On jotenkin hullua, että olympialaisiin on enää neljä kuukautta. Tuntuu, että Korean olympiakisat olivat vasta äsken, Rukajärvi sanoo.

Rukajärvi kertoo kisakauteen valmistautumisen sujuneen hyvin.

– Fysiikkapuolelle on tullut selkeästi kehitystä. On ollut hyvä tuntuma heti kun on päässyt lumille.

Päävalmentaja Koskisen mukaan korona vaikuttaa edelleen huippulumilautailuun jonkin verran.

– Tähän mennessä olemme pysyneet suunnitelmassamme, jota on toki jouduttu muokkaamaan aika paljon tavalliseen vuoteen verrattuna, hän myöntää.