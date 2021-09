Toyota on selkeä suosikki Jyväskylän MM-rallissa.

Jyväskylä

Vuosi sitten harva, jos kukaan, olisi uskonut, että Jari-Matti Latvala jakelee kauden 2021 Jyväskylän MM-rallissa kommentteja Toyotan tallipäällikkönä. Toyotan ilmoitus joulukuussa tuli lähes sokkina.

Nyt Latvala voi katsoa kuluvaa kautta taaksepäin levollisin mielin. Hänen johtamansa talli on voittamassa niin valmistajien kuin kuljettajien MM-sarjan. Toyotan kuskit ovat voittaneet seitsemän MM-rallia yhdeksästä.

"Kun menimme Monteen, jännitti. Olen kuitenkin löytänyt hyvän tavan toimia", Latvala sanoo kauden avauskisaan viitaten.

Hän kertoo pyrkineensä pitämään tallissa hyvää henkeä yllä. Ilmapiiri on tärkeä tekijä menestyksessä, johon vaikuttaa satojen ihmisten työ.

Latvala oli jo kuljettajana kiinnostunut lähes kaikesta ralliin liittyvästä. Nyt hän on oppinut katsomaan ja tarkkailemaan vielä suurempia kokonaisuuksia.

Veri vetää silti välillä takaisin ratin taakse. "On ollut hetkiä", Latvala aloittaa. "Rovaniemellä oli upea keli ja olisi ollut hienoa ajaa. Myös täällä olisi hienoa olla ajamassa."

Täällä eli Jyväskylässä Toyota on suuri suosikki. Kilpailija Hyundai ei ole ollut nopeilla sorateillä vahvimmillaan.

"Kausi on ollut huippuhyvä tähän asti. Meillä on ollut hieman tuuriakin, ja Hyundailla teknisiä murheita. Meidän kuskit eivät ole paljoa virheitä tehneet. He ovat ajaneet kovaa ja tasaisesti."

Rovanperän juhlat?

Jyväskylässä Toyotalla on heittää palkintopallitaistoon peräti viisi kuljettajaa. Katseet kohdistuvat kuitenkin yhteen nimeen. Kalle Rovanperä on kääntänyt kurssinsa täydellisesti vaikean alkukauden jälkeen. Kahden voiton ja yhden kolmannen sijan siivittämänä Rovanperä on viikonlopun suurin suosikki.

Heinäkuussa Virossa Rovanperästä tuli MM-sarjan historian nuorin osakilpailuvoittaja. Hän vei ennätyksen Latvalalta.

"Kallen itseluottamus on noussut Viron voiton jälkeen", Latvala sanoo. Muita merkkejä Rovanperästä onkin jo vaikeampi lukea. "Hän on huippurauhallinen eikä anna tunteille valtaa. Hän on cool. Varmasti hän itse tuntee paineita, mutta en ole hänestä lainkaan huolissani. Olen varma, että hän pärjää täällä hyvin."

Mestaruustaistelua ajatellen Rovanperän voittovire löytyi liian myöhään. Suomalaislupauksen tallikaverin Sebastien Ogierin uran kahdeksas MM-titteli alkaa olla varmistumista vailla. Latvalan mukaan Rovanperä ei kuitenkaan joudu antamaan ranskalaiselle tietä tulosliuskalla.

"Emme halua tehdä tallimääräyksiä, ellei ole aivan ääritilanne. Jos Kalle johtaa, hän saa voittaa", Latvala sanoo. "Haluamme rehellistä kilpailua."

Latvala uskoo, että Ogier jopa ajaa hieman varmistellen mestaruus mielessä. "Kalle ja Ott Tänak ovat varmaan nälkäisimmät kuskit."

Lapin näytön paikka

Myöskään Esapekka Lapin ei tarvitse pelätä tallimääräyksiä. Lappi saa päästellä Keski-Suomessa yhdenvertaisella kalustolla muihin Toyota-kuskeihin nähden.

Lappi on ottanut uransa ainoan osakilpailuvoiton Jyväskylässä 2017 Toyotalla. Nyt Lappi ei aja Toyotalle tallipisteitä, joten hänen sijoituksensa ei vaikuta valmistajien sarjaan. Sen sijaan Lappi ajaa omasta tulevaisuudestaan. Hänelle on tarjolla paikka Latvalan tallista ensi kaudeksi.

"Tämä ralli ei vaikuta liikaa päätökseen, mutta tietysti, jos hän ajaa ensimmäisessä mutkassa pihalle, joutuu tilannetta miettimään uudestaan", Latvala sanoo ja naurahtaa.

Suomalaispomo luottaa Lapin taitoihin ja kykyyn käsitellä tilanne oikealla tavalla. Latvala toivoo Lapilta varmaa ajoa ja sijoitusta kärkiviisikkoon.

"Istuin ”EP:n” vieressä, kun hän testasi, ja olin tosi tyytyväinen. Hän on todella motivoitunut", Latvala sanoo. "Minulle tärkeintä on nähdä, että hän osaa käsitellä näitä autoja ja tuntee olonsa hyväksi."

Jyväskylän MM-ralli alkaa perjantaina kello 13.30.