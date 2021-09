Kalle Rovanperä on Suomen MM-rallin ykkössuosikki: ”Jos ei sada, ei pelin luonne paljon muutu”

Toyotan rattiin pääsevällä Esapekka Lapilla iso näyttöpaikka.

Jyväskylä

Toyotan Kalle Rovanperä on Suomen MM-rallin suurin voittajasuosikki. Jyväskyläläisnuorukainen täyttää rallin avauspäivänä perjantaina 21 vuotta. Synttärijuhlia on tarkoitus viettää vasta sunnuntaina rallin päätteeksi ja mieluiten kotikisan korkeimmalla korokkeella.

– Varmasti kova kisa on luvassa. Ei ole missään nimessä mikään helppo homma ajaa täällä voitosta. Ei kotikisassa mitään muuta voi kuitenkaan tavoitella kuin ykköstilaa, Rovanperä ennakoi.

Rovanperän itseluottamus on huipussaan kevään ja kesän vaikean jakson jälkeen. Viimeiset kolme MM-rallia ovat tuoneet Toyota-kuskille kaksi voittoa ja yhden kolmannen sijan.

– Totta kai ne neljä keskeytystä olivat aika vaikea jakso. Siellä oli teknisiä murheita ja toki myös omia virheitä. Nyt se on käännetty parempaan päin ja näyttää hyvältä.

– Kokonaisuutena oman suorituskyvyn kannalta tämä on ollut hyvä kausi. Onnistuneissa kisoissa olen ollut tasainen, ei aina ole ollut tarkoitus hakea riskillä hyviä aikoja. Olemme kuitenkin myös pystyneet vastaamaan muille tiukoissa paikoissa.

Pahin vastus naapurimaasta

Rovanperän lahjakkuudesta kertoo, että nuorukainen on kisan voittajasuosikki, vaikkei ole koskaan ajanut Jyväskylän MM-rallia WRC-autolla. Kovimman vastuksen Rovanperä epäilee saavansa Hyundain leiristä.

– Varmasti Ott (Tänak) ajaa kovaa. Hän on voittanut viimeiset kaksi kertaa, kun täällä on ajettu. Kaikki vastustajani ovat ajaneet Suomen rallin aika monta kertaa enemmän WRC-autolla. Ihan täysi työmaa on edessä. Kokeillaan pistää hanttiin, Rovanperä miettii.

Kisa Keski-Suomen sorateillä on tänä vuonna varsin erilainen, sillä viime vuosina ralli on totuttu järjestämään keskellä kesää. Kylmempi keli, vesisateet, sumu ja pimeys tuovat kuljettajille uusia haasteita.

– Jos ei sada, ei pelin luonne paljon muutu. Tiet ovat vähän pakkaantuneempia. Sellaista pölyistä irtosoraa ei ole paljon, koska ei ole kuivaa. Sitten kisan aikana nähdään, jos sataa paljon, että millaista se todellisuudessa tulee olemaan, Rovanperä aprikoi.

– Vesi ei imeydy yhtä nopeasti hiekasta läpi kuin kesällä, vaan se jää siihen pintaan. Se tekee tiehen mutaista liukkautta. Pitoa ei ole samalla tavalla kuin on heinä-elokuussa. Se luo oman mielenkiintonsa kisaan, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala säestää.

Esapekka Lapin comeback

Pieksämäkeläinen Esapekka Lappi palaa Suomessa WRC-auton rattiin ensi kertaa sitten viime joulukuun. Kertaalleen jo rallihaaveensa lähes hylännyt Lappi on vahvasti tyrkyllä Toyotan tiimiin ensi kaudeksi.

Latvala myöntää Lapin olevan ykköskandidaatti jakamaan autoa ensi kaudella rallista osa-aikaeläkkeelle jäävän Sebastien Ogierin kanssa. Suomen ralli on viimeinen ”testi” Lapille, joka ajoi Toyotalla jo vuosina 2017–2018 ja juhli voittoa Jyväskylässä 2017.

– En tiedä, onko se (sopimus) kerrasta poikki, mutta tähän kisaan on ladattu paljon. Varmasti edesauttaa sopimuksen syntyä, jos onnistumme. Jos auto on katollaan heti, ei se varmasti kovin hyvää tee, Lappi toteaa.

– Tuloksen suhteen yritän olla realisti. Ihmiset odottavat, että voisin ajaa voitosta, mutta en koe, että se voisi olla mahdollista. Minulla on kymmenen kuukauden tauko näistä vehkeistä.