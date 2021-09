Pallo-Iirojen C14- ja C15-ikäiset pojat selvittivät tiensä SM-lopputurnauksiin.

Rauman juniorijalkapalloilu on hyvässä nosteessa. Siitä esimerkkinä käy Pallo-Iirojen C14- ja C15-ikäisten poikien selviytyminen ikäluokkiensa SM-lopputurnauksiin.

Saavutus on seuralle merkittävä, sillä edellisen kerran P-Iirojen nuoret ovat selvinneet SM-lopputurnaukseen 15 vuotta sitten.

”Taustalla on pitkäjänteinen työ. Reilu kymmenen vuotta sitten teimme isoja muutoksia pelaajakehitykseen ja rupesimme panostamaan enemmän harjoitusten määriin ja laatuun sekä valmentajien koulutuksiin. Pitkäjänteinen hyvä työ konkretisoituu nyt hyvänä tuloksena, kun joukkueet alkavat menestymään”, Pallo-Iirojen junioripäällikkö ja C14-poikien päävalmentaja Pasi Lehtonen kertoo seuran kotisivuilla.

Hän korostaa myös yhteistyön merkitystä, sillä joukkueen pelaajista puolet tulee yhteistyöseuroista, jotka ovat UPK, Laitilan Jyske, Lauttakylän Luja, FC Eurajoki, FC Rauma ja Euran Pallo.

Vuonna 2017 loppusyksystä valmentaja Johan Suominen hyppäsi vuonna 2006 syntyneiden peräsimeen. Tuon kauden päätteeksi joukkue nousi korkeimmalle sarjatasolle Etelä-Länsiliigaan. Siitä asti joukkue on pelannut ikäluokkansa korkeimmalla sarjatasolla.

”Aika paljon ovat tulokset muuttuneet matkan varrella. Tämä peli, joka nyt varmisti meidän SM-sarjalopputurnaus paikan (Pallo-Iirot–FC Jazz 1–0) oli meidän neljäs perättäinen voittomme ja neljäs perättäinen nollapeli. Silloin, kun nousimme tälle sarjatasolle, kärsimme aika raskaita tappioita. Muun muassa useampia yli kymmenen maalin tappioita”, Suominen kertoo Iirojen kotisivuilla.

FC Jazzille maanantain pelin tappio tietää vaikeuksia päästä Kai Pahlman -lopputurnaukseen, sillä joukkueella on kasassa kaksi pistettä kolmesta ottelusta ja GrIFK on varmistanut Iirojen tapaan paikan kahden parhaan joukossa. Kahdesta lohkosta parempi lohkokolmonen pääsee SM-lopputurnaukseen ja tähän sijoitukseen FC Jazzin on mahdollisuus vielä yltää.

Jazzin maanantainen tappio Iiroille oli porilaisseuralle kauden ensimmäinen tappio ja samalla kauden ensimmäinen maaliton ottelu.

Pallo-Iirojen C15-poikien tavoite SM-lopputurnauksessa on valmennuksen mukaan selkeä.

”Tavoitteena on voittaa turnaus. Vaikka se ei ole kovin realistinen tavoite, koska Suomessa on muutama meitä selkeästi parempi joukkue ja useampi jonkun verran parempi joukkue, mutta mun mielestä olisi outoa laittaa tavoitteeksi olla vaikka top 10:ssa, koska mun mielestä tavoitteen tehtävä on ohjata työntekoa. Me haluamme tehdä sitä työtä niin hyvin, että voimme voittaa mestaruuden ja olisi hassua tehdä jotain muuta kuin hakea sitä voittoa. Oli se sitten kuinka epätodennäköistä tahansa.”

Kai Pahlman -lopputurnaus pelataan Tampereella 21.–24. lokakuuta.