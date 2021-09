Ilves 2 iski voittomaalin lisäajalla.

FC Jazzin ennestäänkin ohuet nousuhaaveet kokivat tylyn kolauksen lauantaina Tampereella. Sarjapaikastaan pelaava Ilves 2 otti sille tärkeät kolme pistettä, kun 17-vuotias Bushara Badreddine teki 3–2-voittomaalin lisäajan toisella minuutilla.

FC Jazzilla on jäljellä enää kolme ottelua ja matkaa sarjakärkeen on seitsemän pistettä. Jalkapallon Kakkosen B-lohkoa johtava Pargas IF on pelannut kaiken lisäksi pelin porilaisia vähemmän, joten käytännössä Jazzin tappio varmisti PIF:n sarjanousun Ykköseen ensi kaudeksi.

FC Jazzin nousu edellyttäisi sitä, että joukkue voittaa loput ottelunsa ja PIF saa neljästä pelistään korkeintaan kaksi pistettä.

Waltteri Riihimäki nosti toiveita vierasvoitosta laukomalla pelin tasoihin 83. peliminuutilla, mutta lopulta tasapelikin olisi ollut Jazzille huono tulos Tampereelta. Jazzin avausmaalin teki ensimmäisellä jaksolla Joonas Meura.

FC Jazz kohtaa viimeisillä kierroksilla VJS:n, PIF:n ja GrIFK:n. Näistä vain viimeksi mainittu on kotipeli. Se pelataan Porissa Kakkosen päätöskierroksella 24. lokakuuta.