Yllätykset sävyttivät Porin ravi-iltaa.

Pori

Porin ravi-illan Toto5-peli alkoi suuryllätyksellä, kun voittoon kiri viidennestä ulkoparista Jere Kiveisen ohjastama Ilo Hangover. 7-vuotiaan tamman voittajakerroin oli 34,10 ja Toto5:n peliprosentit kaksi.

– Tokihan voitto oli yllätys, kun lähtöpaikkakin maililla oli ulkona. Tamma kiri lopun lujaa ja ehti varmaan voittoon, kun kärkihevoset hiljensivät loppumetreillä, Kiveinen aprikoi voittajahaastattelussa.

Yllätysvoitot jatkuivat toisessa Toto5-lähdössä, jonka voitti 16,40-voittajakertoiminen seinäjokisen Aleksi Salojensaaren ohjastama ja valmentama Masterbeace. Voittoaika 1.14,3a/1600 metriä on 8-vuotiaan ruunan uusi ennätys.

Kolmanteen Toto5-kohteeseen saatiin suosikkivoittaja. Olli Koivusen käskyttämä suursuosikki Masterstroke Aria kiri johtavan (Grainfield Emma) rinnalta 13-aikaisessa lopetuksessa selvään voittoon.

Koivusen toinen voitto tuli Toto5:n neljännessä kohteessa The Next One US:n kärryillä. Lähdön suosikki johti koko matkan ja kiri varmaan vuoden kuudenteen voittoon.

Kun Toto5-peli päättyi suosikki Aiheen Juhannuksen voittoon, pääsivät oikean rivin veikanneet 2 048 euron lunastukseen.

Ravien toisessa lähdössä nähtiin kotiradan voitto, kun ylivoimaiseen voittoon kiri Porin ratavalmentajan Mikko Aron kasvattama, omistama ja valmentama Beast Ace. 4-vuotiasta ruunaa ohjasti Hannu Marttila.

Nykyään harvakseen ohjastavalle entiselle Porin ratavalmentajalle Beast Acen voitto oli kuluvan vuoden kolmas ja pitkällä uralla voittoja on kertynyt 338. Ensimmäisen voiton Marttila ohjasti 42 vuotta sitten 19-vuotiaana.

Beast Acen kilpailu-uran avausvoitto tuli yhdennessätoista startissa kilometriajalla 1.19,2/2100 metriä.