Lähetysikkuna avautuu tämän uutisen yhteyteen lauantaina noin kello 15.

FC Jazz ja Ilves 2 kohtaavat molemmille joukkueille tärkeässä ottelussa lauantaina Tampereella. Ilves 2 on jalkapallon Kakkosen B-lohkossa kolmanneksi viimeisenä, vain yhden pisteen turvin erossa putoamispaikasta.

FC Jazz puolestaan elättelee vielä ohuita toiveita sarjanoususta Ykköseen. Porilaisjoukkue on toisena, mutta eroa kärkijoukkue PIF:iin on kertynyt jo seitsemän pistettä. Otteluja on jäljellä sarjassa molemmilla enää neljä.