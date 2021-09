"Siellä se oli kärryjensä kanssa kaksin kerroin."

Espoo

Vermon keskiviikkoravit keskeytyivät heti kättelyssä, kun ensimmäisessä lähdössä kilpaillut Rehulan Nopee pääsi ohjastajaltaan karkuun ja painui ojaan, josta ei päässyt ilman pelastuslaitoksen apua pois. Raveihin hevostensa kanssa osallistunut palomies Hannu Korpi ei jäänyt neuvottomaksi, vaan pisteli paikalle hälytettyjen kollegoidensa avuksi.

Hevosen irti pääseminen sattui, kun Matti Rehulan ohjastama Rehulan Nopee osui vastustajansa kärryyn. Hevonen pillastui, ja varusteita meni rikki. Matti Rehula lensi radan pintaan, ja Rehulan Nopee meni kiitolaukalla vedenottopaikan ojaan.

Pelastustoimet kestivät noin tunnin. Rehulan Nopee meni pelastustilanteen päätteeksi kuljetusautoon omin jaloin.

– Siellä se oli kärryjensä kanssa kaksin kerroin. Meni tovi, että saatiin irrotettua hevosen valjaat ja kärryt. Onneksi oli pyöräkuormaaja, että saatiin vedettyä hevonen pois, Pirkkalassa asuva Hannu Korpi kommentoi pelastustehtävää.

Vermon ravirata tiedotti pian pelastusoperaation päätyttyä, että se tulee huomioimaan Hannu Korven neuvokkaan toiminnan pelastustilanteessa.

Ohjastaja Matti Rehula vaikutti Rehulan Nopeen tavoin selvinneen hurjannäköisestä rytäkästä suuremmitta vaurioitta.

– Vähän osumia tuli, jalkaan potkua. Onneksi oli potkupuomikärryt, hän kertoi.

Vermon ravit jatkuivat pelastustoimien jälkeen normaalisti.

Sukuvarsa SE-vauhdissa

Kaksivuotiaiden varsojen kilpailussa Riina Rekilän suojatti Tetrick Wania esitti osaamistaan. Ori liikkui kirivaiheessa aivan omia vauhtejaan ja karkasi murskavoittoon. Sen lyhyen matkan volttilähetyksen voittotulos 1.15,7 sivuaa Keen Leaderin nimissä olevaa SE-tulosta.

– Se on kyllä hyvä varsa. Sillä on hyvä moottori ja vauhti. Toivotaan, että se pysyisi terveenä. Ajattelemme, että se on tavallista parempi hevonen, Riina Rekilä jutteli voittajahaastattelussa varsastaan.