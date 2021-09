Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja luottaa edelleen – ymmärrettävästi – niihin kokeneisiin pelaajiin, jotka olivat hankkimassa EM-turnauspaikkaa. Sukupolvenvaihdos tapahtuu silti luonnostaan ja vaivihkaa kentällä, kirjoittaa urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen ruotsalainen päävalmentaja Anna Signeul lunasti lupauksensa ja suomalaisen jalkapalloyleisön odotukset luotsaamalla Helmarit EM-turnaukseen.

Nyt hän yrittää vielä repiä viimeiset tehot irti kisapaikan hankkineesta maajoukkueesta, jonka avainpelaajista useampi alkaa olla maajoukkueuransa loppusuoralla. Slovakian kohdanneessa joukkueessa on yhdeksän yli 30-vuotiasta pelaajaa.

Signeul on ottanut maltillisesti joukkueeseen nuoria pelaajia, joiden on jokaisen ansaittava paikkansa avauksessa. Hän luottaa edelleen – ymmärrettävästi – niihin kokeneisiin pelaajiin, jotka olivat hankkimassa EM-turnauspaikkaa. Suomen huippupelaajien kärki on vielä kovin kapea.

Sukupolvenvaihdos tapahtuu silti luonnostaan ja vaivihkaa kentällä. Kuin merkkinä siitä ei 33-vuotias Linda Sällström ole onnistunut neljässä viime ottelussa maalinteossa, ja hänen sijastaan Eveliina Summanen, 23, on osunut kolmesti ja Slovakiaa vastaan osuivat 26-vuotias Adelina Engman ja 27-vuotias Ria Öling.

Muutos ei ole suuri, mutta signaali tulevaisuudesta. 1994 syntyneiden ikäluokka on siirtymässä parhaimpiin pelivuosiinsa.

Signeulin sopimus loppuu ensi vuoden lopussa. Mikäli Suomi saisi MM-kisapaikan, olisi luontevaa, että hän jatkaisi niihin asti ja jatkaisi edessä olevaa sukupolvenvaihdosta. Turun Sanomille hän sanoi viime viikolla: ”en tunne, että työni täällä on vielä valmis”.