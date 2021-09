Kokenut kreikkalainen tulee vastaan pääkortin ottelussa.

Juhannusaattona englantilaisessa Cage Warriorsissa voitokkaasti debytoinut ammattilaisvapaaottelija Jesse Urholin pääsee kehään 1. lokakuuta Lontoossa.

Debyytti ei ollut pääkortin ottelu, mutta tuleva matsi on. Porilainen välisarjan ottelija kohtaa siinä 34-vuotiaan kreikkalaisen Ioannis Paleologusin.

Urholinin vapaaottelu-uran ottelutilasto on komea: seitsemän voittoa, nolla tappiota. Kreikkalaisen saldo on 18 voittoa, yhdeksän tappiota ja yksi tasapeli. Hän on voittanut kolme viimeisintä otteluaan, joskin edellisestä on aikaa jo lähes kaksi vuotta.

Urholin voitti juhannuksena walesilaisen Aaron Khalidin tuomariäänin.