Karhujen ja EräViikinkien välinen F-liiga-ottelu keskeytyi sunnuntai-iltana, kun vierasjoukkueen maalivahti Nemo Sipilä sai kovan tällin pelitilanteessa. Törmäys säikäytti etenkin siinä vaiheessa, kun paikalle pyydettiin lääkäriä.

Karhujen F-liiga alkoi tavalla, jota tuskin kukaan osasi ennustaa.

Porin urheilutalon tunnelma muistutti omalla tavallaan kaikessa koronaviruspandemian jälkeisen ahdingon urheilun juhlassaan sarjanousuineen kaikkineen jopa sitä, kun Huuhkajat pelasi ensimmäisen ottelunsa EM-kisoissa Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan.

Yhtä nopeasti kummankin uudenkarhean tilanteen hohto katosi pois, kun peli keskeytettiin vakavan tilanteen takia.

Peliä Ruutu-palvelun välityksellä seuranneet näkivät vain Karhujen hyökkääjä Juuso Aholan ja EräViikinkien maalivahti Nemo Sipilän törmäyksen, mikä meni nopeasti ohi.

Sen jälkeen maalivahti yritti nousta jaloilleen mutta kaatui saman tien takaisin maahan.

Kun pelaajat poistuivat pukukoppeihinsa kesken erän, oli selvää, ettei kyseessä ollut mikään pelkkä pikku tälli. Viimeistään se selveni, kun lähetykseen kuului pyyntö siitä, että paikalle tarvittaisiin lääkäri.

Siinä vaiheessa hämmennyin.

Salibandy on peli, jossa vakavia loukkaantumisia sattuu todella harvoin siitä huolimatta, että laji on nopea ja siinä on myös kontaktia. On silti outoa, ettei F-liigan tasolla ole paikalla lääkäriä tai ambulanssia kaiken varalta.

Osoittihan viimeistään Christian Erikseninkin tapaus sen, ettei vakavaan tilanteeseen edes tarvita tälliä. Sairaskohtaus voi yllättää koska tahansa.

Voi vain kuvitella, miltä pelaajista tuntuu mennä koppiin samalla, kun yksi urheilijoista makaa kentän pinnassa eikä pysty edes seisomaan omilla jaloillaan. Myöhemmin maalivahti Sipilä kuljetettiin paareilla ambulanssiin, ja peli jatkui.

Satakunnan Kansan tietojen mukaan Sipilälle annettiin lisähappea ambulanssissa, minkä jälkeen hänen olonsa koheni. Sipilä oli myös ilmeisesti soitellut jo sairaalasta joukkuetovereilleen peli-illan aikana ja päässyt EräViikinkien matkabussissa takaisin kohti Helsinkiä. Kaikki raajatkin alkoivat toimia.

Tässä tapauksessa siis taidettiin selvitä ainakin pahimmalta skenaariolta, mutta kaikkien huolta olisi varmasti alusta asti helpottanut se, jos paikalla olisi saman tien ollut lääkäri ja ambulanssi, jolla potilas olisi voitu saman tien kuljettaa sairaalaan.

Vaikka onnettomuuden riski on salibandyssa pieni, yksikin onnettomuus voi olla pahimmassa tapauksessa kuinka kohtalokas tahansa. Se olisikin mielestäni F-liigalle myös kunnian asia, jos ottelutapahtuman järjestäminen vaatisi sitä, että paikalla olisi aina ensiapuhenkilökunta ambulansseineen.