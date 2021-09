Vakiossa on tällä viikolla viisi peliä Valioliigasta ja loput Englannin Mestaruussarjasta.

Teemu Pukin Norwichilla on ollut synkkä alkukausi, mutta nyt on aika ottaa pää pois piilosta ja palata voittojen tielle.

Englannin Valioliigan yhden kauden jälkeen paluun tehnyt Norwich ei ollut otteluohjelman laatijoiden suosiossa, sillä Teemu Pukin miehistölle tuli pahin mahdollinen alku uudelle yritykselle maailman parhaassa sarjassa.

Norwichille kävi tulikasteessa juuri niin kuin olettaa sopi. Se hävisi ottelunsa Liverpoolille, Manchester Citylle, Leicesterille ja Arsenalille ja on neljän kierroksen jälkeen ainoana joukkueena pisteittä maalierolla 1–11. Ainoasta maalista on vastannut Pukki pilkulta.

Nyt, kun isot joukkueet on pelattu pois alta, on aika alkaa voittaa otteluja. Carrow Roadille saapuu toinen sarjanousija Watford, joka on aloittanut kautensa yhdellä voitolla ja kolmella tappiolla. Kotietu ja Norwichin laadukkaampi materiaali antavat olettaa, että joukkueet ovat tasapisteissä lauantain kierroksen jälkeen.