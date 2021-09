Porin Giantsia edustava keilaaja teki historiaa Hollannissa.

Peppi Konsteri on turkulainen mutta edustaa Porin Giantsia.

Porin Giantsin Peppi Konsteri voitti torstaina henkilökohtaisen All Event -kultamitalin junioreiden EM-kilpailuissa Hollannin Tilburgissa.

Kultamitali on historiallinen, sillä se on ensimmäinen suomalaisen voittama All Event -kulta juniorityttöjen tai naisten EM-kilpailuissa.

Konsteri oli voittanut EM-kilpailuissa jo Mila Nevalaisen kanssa parihopeaa, jonka lisäksi tyttöjen joukkue voitti keskiviikkona joukkuepronssia.

Torstaina Konsteri keilasi aamupäivällä EM-kilpailuiden singlen ensimmäisessä erässä ja teki tuloksen 1 311, jolla hän siirtyi keskiarvon perusteella All Eventin kärkisijalle.

Lisäksi hän oli single-erän toinen, joten seuraavaan singlen erään lähdettiin tilanteessa, jossa Konsteri sai jännittää kahta mitalia.

Jännitys päättyi suomalaisjuhliin, sillä toisesta erästä kukaan tytöistä ei tullut Konsterin ohi All Event -pisteissä eikä myöskään singlen tuloksissa.

Näin varmistui kultamitali ja Konsterin paikka perjantain singlen mitalipeleissä.

– En tätä meinaa todeksi uskoa. Tavoitteeni näihin kisoihin oli henkilökohtainen mitali, ja nyt varmistui kaksi, joista ainakin toinen on kultaa. Tämä All Event -kulta merkitsee minulle hyvin paljon, koska näitä ei helposti saavuteta, Konsteri totesi Keilailuliiton nettisivuilla.

Konsteri on voittanut aikaisemmin junioreiden MM-kilpailuissa singlessä hopeaa ja All Event -pronssin.

– Tavoite on nyt saavutettu, mutta kultaa lähdetään vielä lisää hakemaan. Nyt on vapautunut olo keilata kilpailut loppuun, Konsteri mietti.

All Event -hopeaa tytöissä otti Ruotsin Nora Johansson ja pronssia Norjan Jenny Mathiesen.