Pesäkarhujen pitkäaikainen runkopelaaja on kasvanut ulkopelissä sarjan eliittiin.

Yksi peli. Viiden päivän odotus. Kaksi peliä. Kausi ohi tai viiden päivän odotus ennen lopullisia ratkaisuja.

Naisten Superpesiksen loppuottelusarjan ohjelma voi olla pelaajalle julma, koska ottelut ajoitetaan vain viikonloppuihin. Kun pelataan mestaruudesta, välipäivinä pelejä voi olla kuitenkin vaikea pitää poissa mielestä.

Pesäkarhujen Maria Suomisella oli odotteluun toimiva ratkaisu. Sunnuntain Kirittäret-pelin jälkeen hän ajoi omalla autolla Jyväskylästä Joensuuhun.

– Peli pyöri kyllä menomatkalla mielessä. Mietin erilaisia pelitilanteita, mistä juoksut tai vaihdot lyötiin. Jos joku tilanne vaivaa, joukkueen bussissa pääsee heti katsomaan ne videolta ja pääsee myös keskustelemaan tilanteista. Autolla ajaessa niitä piti vain miettiä itsekseen, Suominen kertaa.

Perillä Joensuussa hän katsoi tilanteet läpi. Sen jälkeen oli aika päästää irti ensimmäisestä finaalista.

Suominen, 26, aloitti tänä syksynä varhaiskasvatuksen opettajan opinnot Joensuussa. Alku on mennyt pesäpallon takia täysin etänä. Finaalipelien väli tarjosi hänelle mahdollisuuden tehdä ensivisiitti uuteen opiskelukaupunkiinsa.

– Oli kiva päästä käymään ensimmäistä kertaa opiskelukämpässäni ja yliopistolla. Uuden opettelemista on niin paljon, että olen vähän stressannutkin sitä, jäänkö heti jälkeen, kun aloitan opinnot etänä.

Pohjois-Karjalan pääkaupunki on perusporilaiselle Suomiselle omanlaisensa irtiotto. Hän haluaa nähdä jotain uutta. Vanhat pelikaverit Milla Oksa ja Susanne Kohonen olivat suositelleet Joensuuta opiskelukaupunkina.

Alavalinta oli Suomiselle varsin selvä. Hän on aiemmin kouluttautunut liikuntaneuvojaksi ja erikoistunut siinäkin lasten liikuntaan.

– Lapset ovat innokkaita oppimaan. Heillä on puhdas paperi, jota lähdetään värittämään. Uskon, että laadukas varhaiskasvatus kantaa aikuisuuteen asti, Suominen miettii.

Kolme päivää Joensuussa oli Pesäkarhujen kakkospolttajalle irtiotto finaaleista. Se osui sopivaan saumaan, koska joukkueen alkuviikon ohjelma sisälsi lähinnä palauttelua. Viiden päivän odottelun aikana ei kannata koko ajan ladata kroppaa ja päätä täyteen pesäpalloa.

Edes paluumatkalla Poriin pesäpallo ei pyörinyt Suomisen mielessä. Hän kuunteli musiikkia. Eivätkä finaalit tulleet heti mieleen myöskään, kun hän heräsi torstaina vanhempiensa luona Vähälläraumalla.

– Ensimmäinen ajatus herätessä oli, että minun on nälkä, Suominen nauraa.

Ulkopelissä Maria Suomisen rooli on kasvanut yhä isommaksi.

Räpylä toimii.

Ulkopelissä erinomaisesti pudotuspeleissä esiintynyt Suominen koki, että hänellä oli avauspelissä Jyväskylässä jopa jonkinlainen flow-tila.

– Ratkaisuja ei tarvinnut miettiä, vaan kaikki tuntui luonnolliselta.

– Olimme koko joukkue keskittyneesti pelin päällä. Emme ylipelanneet. Olimme rauhallisia ja luottavaisia. Meillä oli hallinnan tunne.

Suomisen mielestä koko joukkue vaikuttaa muutenkin seesteiseltä. Hänen mielestään tunteessa on jotain erilaista kuin aiempina vuosina.

– En tiedä, mistä se ero johtuu. Se voi olla monen asian summa. Ehkä kauden jälkeen joskus kuukauden päästä pystyy paremmin vertailemaan ja saattaa huomata jotain juttuja, mistä ero on syntynyt.

Sen Suominen myöntää, että kun Pesäkarhuissa toiminta ja joukkuekin pysyivät vuosia tiiviisti ennallaan, loppu oli jo hieman pään lyömistä seinään. Jokainen kaipasi jotain uutta.

– Täksi kaudeksi oikeastaan kaikki meni uusiksi. Tuli uusia pelaajia, mutta myös meidän vanhojen pelaajien roolit muuttuivat.

Suominen koki tilanteen mahdollisuudeksi muuttaa omaa pelaaja- ja urheilijarooliaan. Hän kiittää pelinjohtaja Jarkko Pokelaa hyvästä ilmapiiristä sekä siitä, kuinka paljon pelaajat ja pelinjohtajat ovat alusta asti vaihtaneet ajatuksia. Pelaajille tuli nopeasti olo, että uutta projektia rakennetaan yhdessä, eikä kaikkea vain anneta valmiina.

Superpesiksen parhaita räpylänaisia, arvioi Jarkko Pokela Maria Suomisen otteita.

Muutosten jälkeen porilainen on pelannut uransa parasta pesäpalloa. Hänen merkityksensä Pesäkarhujen ulkokentällä on suurempi kuin ennen.

Joskus kovat joukkueet ovat ottaneet Suomisen yhdeksi kohteekseen, jota on haastettu lyönneillä. Haastaminen on vähentynyt. Suomisella on ollut yhä useammin olo, että lyökää tänne vain, minä teen palon.

– Omaa kehitystään on silti hankala katsoa. Helposti vain sokeutuu ja tuntuu, ettei mikään ole mennyt eteenpäin, Suominen miettii.

Pokelan on helpompi kehua pelaajaansa.

– Kauden loppua kohti Maria on ollut sarjan parhaita räpyläpelaajia.

– Hänen kova rutiinitasonsa on jopa yllättänyt. Hän on kasvanut henkisesti, ja hän pystyy ulkopelissä ohjaamaan ympäristöään, Pokela sanoo.

Suominen kertoo tehneensä tällä kaudella yhä enemmän ennakkotyötä, jossa hän tutkii vastustajien lyöntejä. Myös keskustelu lähimpien ulkopelikavereiden kanssa on lisääntynyt.

Kuka? Maria Suominen Syntynyt: 21. kesäkuuta 1995 Porissa. Ammatti: Aloitti varhaiskasvatuksen opettajan opinnot Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Opiskellut aiemmin liikuntaneuvojaksi Kuortaneen urheiluopistossa. Pesäpallossa: Pesäkarhujen kasvatti. Debytoi Superpesiksessä 2014. Runkosarjassa 172 ottelua, 6+39 lyötyä ja 81 tuotua juoksua, 426 kärkilyöntiä. Pudotuspeleissä 77 ottelua, 13 lyötyä ja 25 tuotua juoksua. 144 kärkilyöntiä. Saavutukset: Kaksi SM-hopeaa, neljä SM-pronssia.

Suomisen rooli painottuukin vahvasti ulkopeliin. Sisäpelissä hänen lyöntivuoronsa on usein jätetty välistä. Se ei ole välttämättä kaikkein kiitollisin rooli.

Jokerilyöjät osallistuvat toisaalta vain sisäpeliin, mutta heidän onnistumisensa huomataan tilastoista ja otsikoista. Kun on mahdollisuus onnistua vain ulkopelissä, ei aina huomata.

Pokela kiittää Suomista siitä, kuinka sinut pelaaja on roolinsa kanssa. Hän osaa ottaa oman roolinsa ja vahvuutensa realistisesti. Hän ei keikuta venettä, vaan persoonanakin enemmän tasapainottaa sitä.

– Sisäpelissä jokaisella on kuitenkin joku rooli siinä kaarella. Joskus näytetään maskia, joskus huudetaan vääriä pois, joskus katsotaan lukkarin merkkiä, Suominen kuittaa.

Pelinjohtaja Jarkko Pokela arvioi Maria Suomisen olevan joukkueelle tärkeä persoona, joka tulee toimeen kaikkien kanssa. Pesäkarhut on tuulettanut tällä kaudella kenties hieman maltillisemmin kuin viime vuosina. Suomisen mukaan tuulettelusta ei ole tänä kesänä puhuttu, mutta hän myöntää, että aiemmin sillä saatettiin joskus hakea tunnetta peliin.

Suominen odottaa jo arjen alkamista Joensuussa. Vaikka opiskelut vievät toiselle puolen Suomea, jatko Pesäkarhuissa kiinnostaa. Kenties hän pääsee kokemaan ensi kertaa matkapelaajan elämää.

Sitä ennen hänen ja muiden Pesäkarhujen pelaajien pitää kaivaa sunnuntaina nähty lataus takaisin.

Suominen uskoo, että nykymallli on viiden päivän taukoon paras mahdollinen. Ensin päästetään pelistä irti, suunnataan ajatuksia muualle ja loppuviikolla aletaan rakentaa vireys- tai kenties jopa flow-tilaa uudelleen.

– Vastaan tulee tavallisia tallaajia. Hyviä sellaisia, mutta silti tavallisia kuolevaisia, Suominen arvioi Kirittäriä.

Pesäkarhut–Kirittäret, toinen finaali tänään kello 14.

