Lahti

Miesten jalkapalloliigassa pelaava FC Lahti sulkee kannattajakatsomonsa toistaiseksi. Seura perustelee päätöstään "viimeaikaisilla valitettavilla tapauksilla".

– Edellisen kotiottelun häiriökäyttäytymisen lisäksi on Tampereella Ilves–FC Lahti -ottelun jälkeen osa FC Lahden kannattajamatkalle osallistuneista henkilöistä syyllistynyt vakavaan pahoinpitelyyn. Sisä-Suomen poliisi on vahvistanut, että tapauksesta on jätetty rikosilmoitus. FC Lahti sanoutuu irti tällaisesta rikollisesta toiminnasta ja tekee kaikkensa auttaakseen poliisia löytämään tekijät, lahtelaisseura kertoi kotisivuillaan.

Samalla FC Lahti tuomitsi kaiken väkivaltaisen käytöksen, rasismin ja syrjinnän kentällä ja sen ulkopuolella. FC Lahden seuraavassa ottelussa 18. syyskuuta kannattajakatsomoa lukuun ottamatta muut katsomonosat ovat auki. FC Lahti isännöi tuolloin AC Oulua.

Muun muassa Etelä-Suomen Sanomat kertoi maanantaina, että poliisi tutkii FC Lahden ja Ilveksen ottelun jälkeistä pahoinpitelyä Tampereella.