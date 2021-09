Karhut teki viimeiset pelaajasopimukset ennen liigakauden alkua.

Salibandyn F-liigaan siirtynyt Karhut on tehnyt kaksi pelaajahankintaa, kun kauden alkuun on enää viikko. Poriin siirtyvät Eetu Annila SB Vaasasta ja Daniel Levola SC Classicista. Lisäksi Karhut on tehnyt sopimuksen oman juniorinsa Jussi Vettervikin kanssa.

Annila on 21-vuotias laitahyökkääjä. Kasvattajaseurassaan SB Vaasassa hän on pelannut Suomisarjaa. Viime kaudella Annila ehti tehdä yhdeksässä ottelussa tehot 7+3 ennen kuin korona keskeytti kauden. Kaudella 2017–2018 hänelle kertyi viisi peliä Divarissa. Annila oli viime kaudella mukana myös Karhujen A-junioreissa rinnakkaisedustuksella neljässä ottelussa (8+2).

Poriin ja F-liigaan Annilan sai lähtemään halu ”ulosmitata” omaa potentiaalia ja kehittyä pelaajana.

– Näin Karhut tähän hyvänä vaihtoehtona. Pori ei oikeastaan ole tuttu entuudestaan, mitä muutaman kerran tullut junnuna käytyä sekä viime kaudella Karhujen A-junnuissa, Annila kertoo seuran tiedotteessa.

– Eetu on vetänyt hyvän kesätreenikauden ja esittänyt treeneissä pirteitä otteita. Hän on isokokoinen pelaaja, joka käyttää hyvin kokoaan murtautuakseen maalipaikkoihin. Eetu tuo lisävaihtoehdon oikeaan laitaan, kuvailee päävalmentaja Pekka Nylund uutta hankintaa.

Daniel Levola on alun perin Karhujen kasvatti, mutta hän lähti hakemaan vauhtia SC Classicin B-junnuista kaudella 2018–2019. Nyt 19-vuotias puolustaja palasi takaisin kasvattajaseuraansa. Hän pelaa ensi kaudella myös P21 SM-sarjaa.

Tärkeimmäksi tavoitteeksi tulevalle liigakaudelle Levola kertoo, että pystyisi kehittymään pelaajana mahdollisimman paljon.

– Lisäksi tavoitteena olisi päästä kokeilemaan liigatasolla muutamia pelejä ja näyttämään siellä, mihin pystyy, Levola sanoo.

– Danilla on hyvät fyysiset ominaisuudet, jotka mahdollistavat pelaamisen millä tahansa pelipaikalla. Levola tuo leveyttä rosteriin. Dani mahtuu pelaamaan vielä A-junnujen SM-sarjaa, jossa hän on varmasti ison roolin pelaaja, kertoo Nylund.

Jussi Vettervik on Karhujen omaa juniorituotantoa. 19-vuotias puolustaja on pelannut urallaan myös Koivulan Potkussa. Hän pelaa ensi kaudella myös P21 SM-sarjaa. Hän oli jo viime kaudella mukana joukkueen harjoitusringissä ja Divariotteluita hänelle kertyi runkosarjassa kuusi ja pudotuspeleissä neljä.

– Tavoitteena on kehittyä pelaajana mahdollisimman paljon ja sitä kautta saada mahdollisesti peliaikaa joukkueessa, kertoo Vettervik tulevan kauden tavoitteistaan.

– ”Vetten” vahvuudet ovat fysiikkapuolella ja hän pystyy kamppailemaan erittäin hyvin miestenkin peleissä. Edariin hän tuo siis hieman erilaisen mahdollisuuden muihin nuoriin puolustajiin verrattuna. Vette pystyy pelamaan Danin tapaan A-SM:ää ensi kaudella, missä hän on runkopuolustajia, Nylund sanoo.

F-liiga alkaa ensi sunnuntaina Porissa. Karhut saa tuolloin vastaansa EräViikingit. Ottelu alkaa urheilutalossa kello 17.