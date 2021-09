Maajoukkuepelaaja Leo Autti vahvistaa Kai Pahlman -turnaukseen pyrkivää FC Jazzin 06-ikäluokkaa.

Pori

FC Jazz ja Rovaniemen Palloseura ovat sopineet Leo Autin määräaikaisesta siirrosta Poriin ja FC Jazzin riveihin, seura kertoo tiedotteessaan. FC Jazzin 2006-ikäluokka taistelee pääsystä Kai Pahlman -turnaukseen ja ikäluokan maajoukkuepelaaja Autti on tärkeä vahvistus joukkueeseen siihen taisteluun.

Autti on vieraillut kahdeksanvuotiaasta lähtien ulkomailla turnauksissa englantilaisen Football Development Schoolin kanssa. Siellä valmentajat Scott Baines ja Kristian Heames ovat olleet tärkeä tuki pelaajan kehittymisessä kohti kansainvälisiä kenttiä. Autti on pelannut turnauksia muun muassa Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Pohjois-Irlannissa, Irlannissa, Tanskassa, Italiassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Näistä on poikinut kutsuja Euroopan huippuakatemioihin, ja pelaaja on niissä päässyt tutustumaan nuoren ammattilaisen arkeen.

Autti pääsi pelaamaan pari viikkoa sitten koronan siirtämät ensimmäiset Suomen 2006-ikäluokan maaottelut, kun U16-pojat kohtasivat kahdesti etelänaapurimme Viron. Molemmat ottelut päättyivät Suomen 3–0 voittoon. Autti oli avauskokoonpanossa päivän toisessa ottelussa ja sai olla siinä rakentamassa Suomen voittomaaliksi jäänyttä 1–0-osumaa.

FC Jazz ja Pori valikoituivat 2006-ikäluokan päävalmentajan Tero Suonperän kautta.

– Nopeus ja tuttavuus olivat valttia. Suonperä otti minuun yhteyttä ja tiedusteli Leon halukkuutta liittyä seuran 2006-joukkueeseen Kai Pahlman -turnauksen karsintaotteluihin. Leon oma joukkue karsiutui Kai Pahlman -turnauksesta ja hänen kaikkiaan viisi kautta kestänyt putki Puolen Suomen Liigaa ja Liiga Pohjoista päättyi heinäkuussa. Tiedossa olisi siis vähintään viisi ison panoksen ottelua kotimaassa FC Jazzin paidassa ja kirsikkana kakun päällä vielä mahdollinen edustusoikeus SM-lopputurnaukseen, pelaaja isä Marko Autti kertoo.

Pelaaja saapui Poriin perjantaina ja oli mukana lauantaina, kun FC Jazz tasasi pisteet 1–1-lukemilla Lauritsalan Työväen Palloilijoita vastaan.

– Odotan mukavaa puolentoista kuukauden projektia, koska Porista on kivoja muistoja jo parin vuoden takaa. Voitin silloin SM-kultaa taitokilpailuissa Karhuhallissa, Leo Autti sanoo.

– On upeaa, että tämän tason pelaaja haluaa tulla Poriin. Se on osoitus, että täälläkin tehdään asioita oikein, valmentaja Suonperä kommentoi.

FC Jazzin ja LAUTP:n lisäksi kuuden joukkueen loppusarjassa kahdesta paikasta SM-lopputurnaukseen taistelevat Pallo-Iirot, PKKU, IFK Mariehamn ja GrIFK. FC Jazz matkaa ensi viikonloppuna toista kertaa tällä kaudella Ahvenanmaalle.