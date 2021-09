Ronaldon kuva on saatu nopeasti Old Traffordin kylkeen.

Lontoo

Jalkapallosuuruus Cristiano Ronaldo palaa tänään englantilaisseura Manchester Unitedin miehistöön, kun United kohtaa kello 17 Suomen aikaa alkavassa Valioliigan ottelussa Newcastlen. Ronaldo, 36, pelasi edellisen kerran United-paidassa reilut 12 vuotta sitten.

Ronaldo yllätti monet siirtymällä ManU:n riveihin juuri ennen siirtoajan umpeutumista. Joukkueen päävalmentaja Ole Gunnar Solskjär on sanonut, että Ronaldo "on jossain vaiheessa" mukana Newcastle-pelissä. Nähtäväksi jää, onko Ronaldo avauksessa vai tuleeko hän peliin vaihdosta. Oli miten oli, vastaanotto Unitedin Old Traffordin lehtereiltä tulee olemaan huikea.

Tuoreen United-sopimuksensa jälkeen Ronaldo pelasi Portugalin maajoukkueessa MM-karsintaa, ja Irlantia vastaan hän kirjasi jälleen kerran historiaa. Ronaldo teki 110. maajoukkuemaalinsa ja hieman myöhemmin samassa ottelussa maalimäärä nousi vielä 111:een. Lukema on uusi maajoukkuemaalien ennätys.

– Hänellä on alla hyvä harjoituskausi Juventuksen kanssa, hän on pelannut maajoukkueessa, ja hänellä on ollut hyvä viikko kanssamme. Hän on ehdottomasti kentällä jossain vaiheessa, se on selvä, Solskjär jutteli ottelun aattona.

Ronaldo pelasi Manchester Unitedissa vuosina 2003–2009 ennen siirtymistään espanjalaisjätti Real Madridiin. Hän teki ManU:lle 118 maalia 292 ottelussa ja voitti kolme Valioliigan mestaruutta sekä Mestarien liigan.