Englannin ylimmät sarjatasot palaavat maaottelutauolta myös vakiokupongille.

Lyhyt tauko ei ole muuttanut asetelmia, mutta muutamia yllätysmahdollisuuksia vakiokierrokselta on löydettävissä.

Yksi niistä kuuluu Southamptonille. Joukkue on aloittanut kauden kahdella tasapelillä ja yhdellä tappiolla. Otteissa on kuitenkin ollut lupaavia merkkejä ja voittotili olisi voinut aueta jo edellisessä ottelussa.

West Ham on aloittanut kahdella voitolla ja yhdellä tasapelillä. Lontoolaiset ovat näyttäneet tulivoimaansa takomalla peräti kymmenen maalia. West Hamilla on peli hyvin kasassa. Se on aktiivinen ja vaarallinen. Otteluohjelma on kuitenkin ollut sopiva, joten joukkueen koko tasoa ei ole vielä nähty.

Ottelu on ennakkoon tasainen. Hieman alipelatulla kotijoukkueella on hyvät mahdollisuudet avausvoittoon.