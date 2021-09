Porilaisen urakka päättyi toisella kierroksella.

Porilaisjudoka Pihla Salonen aloitti judon alle 21-vuotiaiden EM-kilpailut hyvin ja voitti avausottelussaan Georgian Eter Askilasvilin.

Toisella kierroksella vastaan asettui Itävallan Lisa Grabner, kadettien EM-kolmonen, jonka Salonen kukisti aiemmin tänä vuonna aktiivisella ottelutyylillään.

Tällä kertaa Salonen ei pystynyt toistamaan tekoaan vaan otteli hieman vaisusti, ja Grabner voitti ottelun mattosidonnalla.

Itävaltalainen eteni lopulta EM-pronssille Luxemburgissa järjestetyissä kisoissa.

– Harmittaa valtavasti. Otteluvireeni katosi jostain syystä kesken kisan, Salonen kommentoi.

– Meidän on nyt harjoiteltava tätä asiaa paljon, jotta vastaavaa ei enää tapahdu. Positiivista kuitenkin on, että näissä kisoissa on mitaleilla tyttöjä, jotka olen voittanut. Se luo uskoa tulevaan, Pariisin olympialaisiin tähtäävä Salonen sanoo.