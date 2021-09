Nuorten maajoukkueen portteja kolkutellut lupaus jatkaa FC Jazzissa myös ensi kaudella: ”Tavoite ja halu on nousta johtavaksi pelaajaksi”

Eino-Iivari Pitkälä on pelannut yhtä ottelua lukuun ottamatta täydet minuutit tällä kaudella.

Eino-Iivari Pitkälä (vasemmalla) on nuoresta iästään huolimatta jo FC Jazzin luottopelaajia.

Pori

Jalkapallon Kakkosen B-lohkoa johtava FC Jazz ja Eino-Iivari Pitkälä ovat tehneet jatkosopimuksen, joka pitää Pitkälän porilaisseurassa vuoden 2022 loppuun saakka, kertoo FC Jazz tiedotteessaan. 18-vuotias Pitkälä on FC Jazzin oma kasvatti. Hän pääsi talvella varasijalta oman ikäluokkansa maajoukkueleirille Eerikkilään.

– Eikka on talvesta asti ollut meidän runkopelaajiamme nuoresta iästään huolimatta. Peliesitykset ovat parantuneet nousujohteisesti kauden edetessä. Keskikentältä hän on myös päässyt mukaan maalintekoon ja ollut tehokas erikoistilanteissa, päävalmentaja Jani Uotinen kommentoi tiedotteessa.

Pitkälä on pelannut tällä kaudella Jazzin avauksessa kaikki ottelut ja yhtä ottelua lukuun ottamatta mies on raatanut täydet minuutit porilaisjoukkueen keskikentällä. Kesäkuun FC Honka Akatemia -pelissä mies vaihdettiin kentältä vasta 84. minuutin kohdalla.

Maaliverkkoa mies on onnistunut heiluttamaan jo neljä kertaa tällä kaudella. Hän on joukkueen sisäisessä maalipörssissä jaetulla toisella sijalla yhdessä Waltteri Riihimäen ja Juho Lehtosen kanssa.

– Meillä on tällä hetkellä huikea jengi kasassa ja treeneissä on ollut koko ajan tekemisen meininki. Tulevaisuudessa oma henkilökohtainen tavoite ja halu on nousta johtavaksi pelaajaksi Jazzissa ja puolestaan joukkueen puolesta tavoitteena olisi nostaa Jazz ylemmälle sarjatasolle, Pitkälä kommentoi.