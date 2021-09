Joel Pohjanpalo sanoi stressanneensa lainasiirtonsa toteutumista maajoukkueleirin aikana.

Ranskan jalkapallomaajoukkueen ympärillä vallitsee juuri nyt jonkinlainen orastava kriisitilanne, kun miesten jalkapallon maailmanmestarimaa on pelannut kaksi perättäistä tasapeliä MM-karsinnoissa. Suomen päävalmentajan Markku Kanervan mukaan tiistain MM-karsintaottelussa Lyonissa Suomea isännöi edelleen kivikova joukkue.

– Ranska ei ole hävinnyt yhtään ottelua ja johtaa lohkoa. Se on kova joukkue. Se on nyt pelannut vähän tasapelejä, mikä on joidenkin mielestä Ranskassa kriisin paikka, kun ei ole voittoa tullut. Kesäkuun 2019 Turkki-tappion jälkeen he ovat pelanneet 26 ottelua ja hävinneet yhden niistä rangaistuspotkuilla EM-turnauksessa ja sitten meille maaottelussa. Taso on kova, Kanerva kertoi Lyonissa ottelua edeltävässä lehdistötilaisuudessa Parc Olympique Lyonnais -stadionilla.

Kanerva pohdiskeli ääneen sitä, miten Ranskan vireystilanne tuo heille ehkä tiettyä painetta.

– Meidän kohdalla puhuttiin pakkovoitosta Kazakstania vastaan, ja luulen, että heillä on nyt samanlainen tilanne. Suomi pitää kellistää hinnalla millä hyvänsä. Ehkä se tuo tiettyä väkinäisyyttä heidän pelaamiseensa.

Viime vuonna Huuhkajat pääsi yllättämään Ranskan maaottelussa ottamalla sensaatiomaisen 2–0-voiton. Sitä yllätysmahdollisuutta Suomella ei ole enää tiistain MM-karsintaottelussa.

– Se oli maaottelu, jossa kummallakin oli vähemmän peliaikaa saaneita pelaajia kehissä. Se ei millään tavalla vähennä voiton arvoa. Se vaikuttaa ainakin sillä tavalla henkisesti Ranskaan, että he eivät meitä aliarvioi – se on saletti. He hakevat revanssia kotiyleisön edessä. Tupa on täynnä tiistaina, ja meteliä varmasti tulee.

– Mikä olisikaan paras tapa järkyttää heitä, olisi tehdä maali heti alkuun, ja saa nähdä, miten yleisö siihen sitten reagoi.

Ranskaa vastaan on ennakolta selvää, että Suomen maalipaikat ovat kortilla. Kanerva puhuu mielellään ja usein siitä, miten tehot pitää saada tappiin. Erikoistilanteet olisivat yksi keino tehdä maali, mutta niistä Huuhkajat ei ole kovin usein tehnyt maaleja kilpailullisissa otteluissa.

Suomi on yrittänyt hyödyntää esimerkiksi rajaheitoissa toppari Daniel O’Shaughnessyn valtavan pitkiä heittoja, mutta ne ovat menneet aivan liian usein suoraan vastustajan maalivahdille. Niistä ei ole kaivattuja tehoja saatu.

– Oikea havainto, että heitot ovat menneet liian pitkälle tai eivät sinne, minne on ollut tarkoitus. Erikoistilanteiden harjoitteleminen on haaste tässä tiiviissä ottelurytmissä. Täällä valmistavissa harjoituksissa tieto niistä voisi levitä.

– Meidän on käsiteltävä palavereissa se, mitä korjattavaa niissä [erikoistilanteissa] on. Wales-ottelussa oli onnistunut kulmatilanne. Ne ovat pienestä kiinni.

Kanerva sanoi, että valmennusryhmä valitsee erikoistilannepankistaan kuhunkin otteluun sopivia erikoistilannetaktiikoita.

Kahdessa edellisessä ottelussa Kanerva on antanut tilaisuuksia nuorille tai A-maajoukkueessa kokemattomammille pelaajille. Mutta riittääkö hänellä kanttia laittaa nuoria avaukseen tiistain kaltaisessa ottelussa?

– Ei ole koskaan kysymys kantista. Laitan kentälle ne pelaajat, jotka ennakolta pystyvät tuomaan parhaan tuloksen joukkueelle. Meillä on koko ajan se ajatus, miten saamme yksilöiden avulla joukkueen toimimaan parhaalla tavalla. Minkä tyyppisiä pelaajia ajattelemme Ranska-otteluun riippuu myös vastustajan pelitavasta ja pelaajista.

Lehdistötilaisuudessa Kanervan vierellä ollut Joel Pohjanpalo sanoi, että hän ei keskity vastustajiin vaan antaa heidän keskittyä häneen.

– Itse olen sellainen pelaaja, että keskityn omaan tekemiseeni ja omiin vahvuuksiini kentällä. En niinkään katso, millaisia toppareita vastustajalla on. Luotan siihen, että heidän pitää katsoa, millainen hyökkääjä heillä on vastassa, Pohjanpalo totesi.

Pohjanpalo siirtyy lainasiirrolla Bundesliigan Bayer Leverkusenista Turkin liigan Caykur Rizesporiin.

– Oli hieman stressaavaa ennen Kazakstan-ottelua. Oli se hankalaa. Ei se ollut mikään optimaalinen valmistautuminen otteluun. Peli Kazakstania vastaan meni sinänsä ihan hyvin. Maajoukkueleirin jälkeen on aika kertoa siitä siirrosta lisää, Pohjanpalo sanoi.

– Olen tietenkin innoissani. Se on uusi haaste ja uusi ympäristö, ja varmasti monelle yllätys, minne lähden.

Tiistain otteluun odotetaan lähes täyttä stadionia, ja paikalla pitäisi ennakkotietojen perusteella olla noin 45 000 katsojaa.

– Nämä ovat hienoja hetkiä, kun pääsemme karsinnoissa kohtaamaan maailmanmestarin. Parhaamme pyrimme nauttimaan näistä tilaisuuksista ja saamaan parhaan mahdollisen tuloksen irti.

Ranska–Suomi Lyonissa tiistaina kello 21.45 Suomen aikaa. Ottelu näkyy Nelosella, Ruutu-palvelussa, Elisa Viihde Viaplayssa sekä V sport jalkapallo -kanavalla.