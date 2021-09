Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Amerikkalainen jalkapallo

Pori Bears ei lähde ensi kaudella I-divisioonaan, jos muutoksia ei tapahdu – Yksi skenaario olisi erityisen herkullinen, eikä lajiliiton puheenjohtaja sulje sitä pois: ”Ei se ihan mahdoton ole”

Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto joutuu kokoamaan mielenkiintoisen palapelin tänä syksynä, kun kaksi miesten I-divisioonan joukkuetta jätti runkosarjan kesken – ja joutui samalla luopumaan sarjapaikastaan. Tällä hetkellä koko divisioonassa on vain kolme joukkuetta, joista yksi on Pori Bears. Ensi kauden asetelma on vielä toistaiseksi mysteeri.

