”Nyt tuntuu, että tekeminen on helpompaa” – Aaron Kangas heitti pisimmälle Ruotsi-ottelussa, Tuomas Seppänen katselee jo Helsingin olympiastadionin suuntaan

Satakunnan moukarimiehet tekivät kelpo tulokset Tukholman Ruotsi-ottelussa.

Tukholma

Miesten moukarinheiton kolmoisvoitto oli suomalaisten ulottuvilla yleisurheilumaaottelun toisena päivänä Tukholmassa, mutta Ruotsin Ragnar Carlssonin viidennen kierroksen heitto 72,36 riitti rikkomaan suomalaisrintaman.

Aaron Kangas voitti tuloksella 73,71, ja Henri Liipola oli toinen 73,18 metrin kaarella.

– Olihan se kiva voittaa Ruotsi-ottelu ja Suomen mestaruus. Varsinkin, kun Ragnar oli aika kova ja on ollut kovassa kunnossa koko kesän, Kangas summasi loppukesäänsä.

Kankaan ennätys on 79,05, mutta tänä vuonna pisin heitto on kantanut 76,85. Kausi on ollut pettymys.

– Kilpailen vielä ihan miellelläni, kun tuntuu, että kuntoa vielä on. Nyt tuntuu, että tekeminen on helpompaa kuin jossain vaiheessa oli, Kangas jatkoi ja lupaili 75 metrin heiton olevan vielä tuloillaan.

Liipola heitti neljästi yli 70 metriä ja parhaansa viimeisellä heitolla, jolla hän nosti tuloksensa lukemasta 72,43 lukemaan 73,18.

– Olisi voinut mennä pidemmällekin. Pisteet kotiin, hän sanoi.

Suomalaiskolmikosta kokenein Tuomas Seppänen putosi Carlssonin viidennen kierroksen heiton myötä neljänneksi. Seppäsen pisin kantoi 72,19. Hän pommitti kolmesti reiluun 72 metriin.

– Kymmenes kerta Ruotsi-ottelussa. Ei pöllömpi. Mukava vetää Suomi-paita päälle ja edustaa Suomea. Olisi kiva kokea vielä uusi Helsingin olympiastadion, Seppänen katseli ensi vuoden suuntaan ja lupaili uran jatkuvan.

Kankaan kohdalla hienon viime kauden jälkeen piirreltiin olympiarenkaita ja menestysodotuksia Tokioon, mutta kisamatka jäi kokonaan haaveeksi. Silti moukarimiehet ovat olleet viime vuosina nousuvireessä, ja suomalaiskolmikko uskoo parempaan ensi kauteen.

– Kaikki tekevät minkä pystyvät. Itse pistän korteni kekoon enkä voi vastata muiden hommista, kun yksilölajihan tämä on, terveenä pysynyt Liipola paalutti.