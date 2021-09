Kankaanpää

Kokemäki on paikka, jossa on nähty lähivuosien paras suomalainen tulos miesten kiekonheitossa. Siitäkin on tosin ehtinyt vierähtää jo tovi.

Elettiin kesäkuuta 2012, kun Keravan Urheilijoiden Mikko Kyyrö kirjautti 62,84 metrin heiton. Se on Suomen kaikkien aikojen historiassa 232:nneksi paras tulos, eikä yksikään suomalainen mies ole heittänyt sen jälkeen pidemmälle.